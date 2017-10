Nỗi oan thấu trời xanh của một gia đình

Ngày 23-9-1989, cơ quan Công an huyện Tuần Giáo khởi tố, bắt giam ba mẹ con bà Nga để điều tra về tội giết người. Năm 1990, TAND tỉnh Lai Châu cũ (nay là tỉnh Điện Biên) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bà Đặng Thị Nga 36 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội che giấu tội phạm. Ông Hiến và ông Dương bị tuyên án 18 và 12 năm tù về tội giết người. Ngày 14-4-1990, ông Hiến và ông Dương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bà Nga có bản tường trình nội dung kêu oan. Sau đó, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Hồ sơ vụ án chuyển tới VKSND tỉnh Lai Châu và Công an tỉnh Lai Châu. Ngày 24-10-2016, VKSND tỉnh Điện Biên nhận được đơn kêu oan của bà Nga. Tháng 10-2017, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án giết người xảy ra tại huyện Tuần Giáo và đình chỉ bị can đối với bà Nga cùng hai con trai. Do có căn cứ xác định bà Nga không có hành vi che giấu, ông Hiến và ông Dương không giết người.