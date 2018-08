Theo cáo trạng, trước đây Hồ Văn Thanh Đẩm là công nhân của công ty may Việt Tân nhưng sau đó đã nghỉ việc.

Cho rằng anh Lê Thanh Tuấn (là quản đốc công ty) sắp xếp công việc của Đẩm không hợp lý nên Đẩm ôm giận trong lòng. Khoảng 19 giờ ngày 5-6-2017, sau khi đã có uống rượu, nhớ lại sự việc Đẩm về nhà lấy con dao tự chế điều khiển mô tô đến nhà của Võ Văn Quí nhờ Quí chở đến công ty.

Khi đến cổng công ty, Đẩm kêu Quí đứng đợi, còn Đẩm cầm dao đến trước cổng chờ anh Tuấn. Khoảng 20 giờ cùng ngày, khi thấy anh Tuấn tan ca, Đẩm cầm dao tấn công anh Tuấn gây thương tích tỷ lệ 25% rồi lên xe cho Quí chở về.

Ngày 27-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Văn Thanh Đẩm. Riêng Võ Văn Quí, do đã bỏ địa phương đi nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên thẩm vấn công khai, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường thiệt hại, được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo phạm tội trong trường hợp bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Chấp nhận đề nghị của viện kiểm sát, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đẩm 12 tháng tù.