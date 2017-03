Phát hiện tế bào nam trong dịch âm đạo bé gái lớp 1

Trước đó chị Thanh đã nhận được thông báo của công an quận về kết quả giải quyết tố cáo của chị.

Chị Thanh đã giao nộp cho công an quần thun thể thao màu xanh đen, một quần lót màu hồng phần đáy có dính chất màu đỏ nghi là máu, một quần có hình em bé phần đáy có dính chất màu đỏ nghi là máu. Sau khi tiếp nhận, công an đã đưa cháu bé đi giám định pháp y tại Trung tâm Pháp y TP.HCM và kết luận: Màng trinh không rách, có vết bầm, xây xát. Phết dịch âm đạo. Nhuộm tinh trùng theo quy trình Christmas Tree Stain không thấy tinh trùng. Có tế bào nam trong dịch âm đạo nhưng không đủ cơ sở để đối chiếu với mẫu ADN của đối tượng nam. Các mẫu vật do chị Thanh giao nộp không tìm thấy tinh trùng.



Bé gái đã được mẹ đưa đi khám, điều trị tại bệnh viện.

Theo BS Phan Văn Hiếu (Giám đốc Trung tâm Pháp y TP.HCM), tế bào nam là tế bào được xác định trong ADN xác định giới tính là nam giới, không phải nữ giới. Có thể là tế bào của dương vật, ngón tay, tinh dịch hoặc bất cứ phần da nào. Tuy nhiên, để xác định trọn bộ ADN để kết luận ADN đó khớp với ai là phức tạp hơn nhiều việc xác định ADN nam, nữ.

Về chuyện này, một cán bộ điều tra cho biết: Tế bào nam thì không xác định được là tinh dịch hay bất cứ một thứ gì đó nhưng ban đầu có thể xác định được rằng có một người nam đã dùng cơ thể hay một thứ gì đó đụng chạm vào âm hộ cháu bé. Điều này chưa thể khẳng định được bé gái bị giao cấu hay bị dâm ô hay là bị tai nạn gì khác. Điều cần thiết bây giờ là xét nghiệm ADN của tế bào nam này, nếu trong trường hợp đủ căn cứ và đối tượng nam này thừa nhận có ý đồ xấu đụng chạm vào âm hộ cháu bé … thì có thể khởi tố vụ án dâm ô đối với trẻ em.