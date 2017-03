Phóng hỏa thiêu cả nhà người yêu

Tại tòa, bị cáo cho rằng không cố ý phóng hỏa đốt nhà. Theo Nam thì hôm đó mang can xăng ra bến xe gửi ra Hà Nội. Trên đường đi, Nam ghé nhà người yêu nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc. Lúc gặp nhau, hai bên giằng co nên can xăng đổ ra nhà, bén vào lửa tàn thuốc rồi bốc cháy.





Bị cáo Nam đang nghe tòa tuyên án.

HĐXX không chấp nhận lời nại khai trên của bị cáo và đã tuyên phạt như trên. Đồng thời tòa còn buộc bị cáo bồi thường gần 700 triệu đồng cho người bị hại gồm các tổn thất về tinh thần, tổn thất về thu nhập và chi phí điều trị. Riêng chi phí mà nạn nhân đưa ra tỉ bạc về việc phải sang Hàn Quốc giải phẫu thẩm mỹ thì do đây chỉ là ước tính, thực tế chưa phát sinh nên HĐXX không xem xét.

Theo đó, sáng 2-6-2014, Nam chạy xe máy, mang theo ba lô (bên trong chứa 5 lít xăng, một con dao) đến nhà chị Đặng Thị Tuyết Trinh (quận Gò Vấp, TP.HCM). Thấy chị Trinh mở cửa, dắt xe ra đi làm, Nam cầm ba lô chạy lại, đẩy chị vào nhà rồi đóng cửa lại.

Nam lấy can xăng trong ba lô tạt lên người chị Trinh, đổ lênh láng xuống nền nhà, bật lửa đốt. Người trong nhà thấy lửa bùng cháy, cấp tốc dập lửa và cứu chị Trinh.

Thấy vậy, Nam cầm dao đâm vào tay phải và bả vai của anh rể Trinh. Không dừng lại, Nam điên cuồng đâm tới tấp vào người khiến chị Trinh bất tỉnh.

Người nhà chị Trinh phải gỡ mái tôn thoát ra ngoài. Còn Nam cũng bị bắt ngay sau đó.

Sau khi cấp cứu, theo kết quả giám định, chị Trinh bị bỏng nặng, chịu mức thương tật vĩnh viễn 54%. Và tổng giá trị tài sản bị hủy hoại là gần 400 triệu đồng.