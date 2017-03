Sa thải người trái luật, phải bồi thường gần 950 triệu đồng

Tòa cũng buộc công ty phải bồi thường số tiền gần 950 triệu đồng cho ông Chiến.

Theo đơn khởi kiện của ông Chiến, tháng 10-2007 ông ký hợp đồng làm việc với Vina Offshore. Đến tháng 12-2014, ông Chiến được công ty tăng lương và bổ nhiệm làm giám đốc nhân sự. Đầu năm 2015, Công ty Vina Offshore được chuyển nhượng cho chủ sở hữu mới. Ngày 26-5-2015, ông Chiến nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng lao động do tổng giám đốc mới người Hàn Quốc ký. Lý do chấm dứt hợp đồng với ông Chiến là do thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động tại công ty. Từ đó công ty không có động thái nào thêm. Cho rằng công ty ra quyết định trái luật, ông Chiến đã khởi kiện ra tòa. Công ty sau đó thừa nhận quy trình chấm dứt hợp đồng lao động chưa đúng quy định pháp luật Việt Nam…