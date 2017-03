Siêu trộm lĩnh 29 năm tù: 'Nhớ đăng ảnh tôi lên trang bìa'

Chiều 3-8, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Lê Văn Duẩn (34 tuổi, ngụ Nam Định) 30 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Trong đó, 15 năm tù ở tỉnh Sóc Trăng, cộng thêm 19 năm tù của tòa án các tỉnh khác vừa tuyên là Bình Định, Bà Rịa-Vũng Tàu và quận Tân Bình (TP.HCM).



"Cộng lại đến 34 năm tù nhưng theo luật thì tuyên không quá 30 năm" - Thẩm phán Thái Rết, chủ tọa phiên tòa cho biết sau khi tuyên án.



Bị cáo Lê Văn Duẩn.

Cùng phạm tội trộm cắp tài sản với Duẩn, Nguyễn Hoàng Khang (45 tuổi, ngụ Đồng Nai) lĩnh 12 năm tù, Lê Phương Bình (35 tuổi, Vĩnh Long) 12 năm sáu tháng tù, Trần Văn Kinh (66 tuổi, không nơi ở nhất định) ba năm chín tháng tù.

Riêng Nguyễn Văn Kỳ (38 tuổi, ngụ An Giang) bị tuyên 18 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng người này lĩnh đến 29 năm tù vì cộng thêm 27 năm sáu tháng tù ở các tỉnh khác vì tội trộm cắp tài sản.

Khi thấy ống kính phóng viên, Kỳ cười và nói: "Nhớ đăng ảnh tôi lên trang bìa".

Khi thấy ống kính phóng viên, Kỳ cười và nói: "Nhớ đăng ảnh tôi lên trang bìa".

Theo hồ sơ vụ án, Duẩn từng có tiền án trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, thanh niên này vào miền Tây lập băng trộm xe máy liên tỉnh. Chỉ tính riêng ở Sóc Trăng, từ cuối tháng 9-2013 đến tháng 3-2014, Duẩn cùng Khang, Bình và Kinh thực hiện 19 vụ trộm với tổng giá trị tài sản gần 600 triệu đồng.

Một trong những người tiêu thụ hàng gian của nhóm Duẩn là Nguyễn Văn Kỳ, siêu trộm thực hiện hàng trăm vụ và có đồng phạm hoạt động tại 16 tỉnh, thành trong cả nước.

Ngày 10-3-2014, Kỳ bị bắt sau khi trộm xe máy do Thiếu tướng Đỗ Việt Thắng (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu) sử dụng. Từ lời khai của Kỳ, tháng 7-2014, Duẩn và các đồng bọn bị Công an Bạc Liêu bắt giữ.