TAND Châu Thành xin lỗi 1 thuyền trưởng bị oan

Trước đó, ba lần tiến hành thương lượng mức bồi thường, thuyền trưởng Thanh yêu cầu bồi thường gần 390 triệu đồng do bị kết án oan bảy năm tù. Tuy nhiên, TAND huyện Châu Thành chỉ đồng ý bồi thường cho thuyền trưởng Thanh 162 triệu đồng. Do không đồng ý mức bồi thường trên nên anh Thanh đã khởi kiện TAND huyện Châu Thành (Long An) ra TAND huyện Châu Thành (Bến Tre).

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, anh Thanh được Phạm Thanh Sang (chủ một sà lan) thuê làm thuyền trưởng sà lan. Tháng 4-2013, anh Thanh lái sà lan trên sông Vàm Cỏ. Do có việc gấp nên anh giao lại sà lan cho Sang. Ông này lái một đoạn thì giao lại cho người phụ tàu là Võ Văn Quốc. Do không chú ý quan sát, Quốc đã để sà lan tông chìm một chiếc ghe khiến ba mẹ con trên chiếc ghe tử nạn.



Anh thuyền trưởng Đặng Ngọc Thanh (trái) trước đó bị tạm giam bảy tháng. Ảnh: N.NGA

Xử sơ thẩm lần đầu, TAND huyện Châu Thành đã phạt anh Thanh bảy năm tù về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, Quốc tám năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Đồng thời, tòa yêu cầu VKS khởi tố thêm Sang. Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Long An đã hủy án sơ thẩm.



Tháng 10-2015, sau bảy tháng bị tạm giam, anh Thanh được trả tự do và được đình chỉ điều tra với lý do hành vi không cấu thành tội phạm; còn Sang bị khởi tố. Sau đó anh Thanh làm đơn yêu cầu TAND huyện công khai xin lỗi và bồi thường oan. Thế nhưng TAND huyện Châu Thành vẫn từ chối với lý do vụ án đang trong giai đoạn tố tụng. Ngoài ra, tòa này có hai lần trả hồ sơ đề nghị VKS thu hồi quyết định đình chỉ điều tra đối với anh Thanh nhưng không được chấp nhận.

Tháng 8-2016, TAND huyện Châu Thành xử sơ thẩm lần hai vụ tai nạn đường thủy, phạt hai bị cáo Sang và Quốc mỗi người bảy năm tù. Cuối năm 2016, TAND tỉnh Long An xử phúc thẩm đã giảm nhẹ cho Sang từ bảy năm tù xuống còn ba năm tù.