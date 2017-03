‘Tặng’ quan tài coi chừng bị xử hình sự

Luật sư PHẠM CÔNG HÙNG, nguyên Thẩm phán TAND Tối cao: Có dấu hiệu của tội gây rối

Theo tôi, hành vi mang quan tài đến đặt cạnh quán cà phê rồi cầm dao dọa chém và chửi bới này có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng. Nếu các cơ quan có thẩm quyền đánh giá đã đến mức xử lý hình sự thì cần xử để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. Còn nếu đánh giá nhóm này chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, không làm náo động bởi công an đã kịp thời có mặt thì vẫn có chế tài hành chính để xử lý. (Điểm a khoản 4 Điều 5 Nghị định 167/2013 quy định phạt 3-5 triệu đồng đối với hành vi gây rối trật tự công cộng.

Quan tài trong trường hợp này được xem là phương tiện để dùng gây sức ép, đồng thời còn tạo ra một tình huống tâm linh để gây rối. Tuy tình tiết mang quan tài khiến hành vi gây rối trở nên nguy hiểm hơn nhưng tình tiết này lại không được quy định trong luật nội dung… Luật sư NGÔ HUỲNH PHƯƠNG THẢO, Đoàn Luật sư TP.HCM: Hành vi đe dọa giết người

Theo tôi, có thể xử lý về tội đe dọa giết người nếu thỏa mãn các yếu tố: Hành vi đe dọa gây cho nạn nhân lo sợ có căn cứ là hành vi giết họ sẽ được thực hiện. Lỗi của những người thực hiện là lỗi cố ý trực tiếp xâm phạm đến tính mạng. Người phạm tội biết rõ và nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến hậu quả như lời đe dọa nhưng vẫn thực hiện. Thái độ và tâm lý của người bị đe dọa sẽ là căn cứ cho việc cấu thành tội phạm này. Có thể thấy rằng hành vi dẫn đường và tổ chức việc mang quan tài, sau đó nhóm mang quan tài còn cầm dao đe dọa, chửi bới là khủng bố tinh thần người khác làm nạn nhân suy sụp. Theo quan niệm truyền thống, quan tài ngầm ý như là sự chết chóc. Việc hù dọa kiểu này cần được xử lý nghiêm để bảo đảm trật tự an toàn xã hội… Luật sư CHÂU QUÝ QUỐC, Đoàn Luật sư TP.HCM: Nên để quy phạm đạo đức điều chỉnh

Hiện nay chưa có quy định nào xử lý việc người dân dùng quan tài, vòng hoa tang để khủng bố tinh thần người khác. Đối với mọi người, việc bị tặng quan tài, vòng hoa là một sự hăm dọa, gia đình thường hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, trên thực tế hành vi này đối với một số đồng bào dân tộc thiểu số lại là một mỹ tục. Ví dụ như người Cơ Tu quý nhau thì tặng cho nhau quan tài trong ngày vui, ngày cưới, hỏi… Do vậy, việc người ta tặng nhau cái quan tài cũng không nên đòi hỏi phải sửa hay bổ sung thêm quy định pháp luật để phạt. Ngoài quy phạm pháp luật, chúng ta còn có quy phạm đạo đức, tập quán, phong tục để điều chỉnh. Vả lại, thực tiễn cuộc sống rất phong phú, nếu chúng ta quy định cấm tặng quan tài thì người ta sẽ khủng bố tinh thần bằng muôn vàn hình thức “quà tặng” khác.