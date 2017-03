Thấy anh đánh cha nên tinh thần bị kích động mạnh

Trước đó, TAND huyện Hóc Môn đã tuyên phạt Thanh sáu năm tù và buộc bị cáo bồi thường cho người bị hại hơn 90 triệu đồng.

Theo hồ sơ, bị cáo Thanh là em ruột của bị hại T. Sáng 4-2-2015, T. cùng hai người anh trong gia đình đến khu mộ của dòng họ tại xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn để làm cỏ. Khi đi, T. cầm một cây cuốc, hai người kia thì không cầm gì. Đi đến gần khu mộ, T. và Thanh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Vụ đánh nhau diễn ra vài phút thì được mọi người can ngăn và đưa Thanh, T. cùng ông Trèo (cha của Thanh và T.) đi cấp cứu.

Sau đó, ông Trèo và Thanh yêu cầu xử lý hình sự đối với T., T. cũng yêu cầu xử lý Thanh. Tuy nhiên, qua giám định tỉ lệ thương tật của Thanh chỉ có 1%, ông Trèo 2% còn T. thì đến 33%. Vì thế, Công an huyện Hóc Môn đã khởi tố Thanh về tội cố ý gây thương tích.

Tại tòa, bị hại T. trình bày khi đến mộ phần dòng họ để làm cỏ, thấy cha cùng Thanh chiếm phần đất trước mộ của mẹ nên đã dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh lại. Đang quay thì bất ngờ thấy Thanh trong nhà chạy ra tay cầm cây kiếm tự chế chém mình. Cả hai đánh nhau khoảng năm phút thì có người can ngăn và đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, bị cáo Thanh thì cho rằng sáng hôm đó khi cùng cha là ông Trèo đi ra ngoài về nhà thì gặp T. ở gần khu mộ. Giữa cha và T. có lời qua tiếng lại lớn tiếng. Ngay lúc đó, do thấy T. có đánh cha nên Thanh đến can ngăn. Sau đó, T. và Thanh giằng co nhau và cả hai người đều bị thương tích.

Tại phiên xử phúc thẩm, luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng Thanh đánh T. do tinh thần bị kích động mạnh vì thấy T. đánh cha. Do đó, Thanh chỉ phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh theo Điều 105 BLHS. Ngoài ra, với thương tích của người bị hại 33% thì bị cáo chỉ bị xử ở khoản 1 của điều này, tức chỉ bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai năm. TAND huyện Hóc Môn xử bị cáo sáu năm tù là quá nặng.

Cũng theo luật sư, kết luận điều tra và cáo trạng của VKS thể hiện không ai thừa nhận đã đánh ông Trèo. Nhưng việc ông Trèo bị thương phải đưa đi cấp cứu và bị thương tật 2% là có chứng cứ. Tình tiết này cần phải làm rõ để khẳng định Thanh đánh T. vì động cơ gì.

Ông Trèo thì cho biết: “Với tôi, thằng Thanh và thằng T. đứa nào cũng là con, đứa nào tôi cũng thương. Nhưng mấy năm nay thằng T. đối xử với tôi tệ quá nên tôi về ở với thằng Thanh. Sự việc xảy ra không ai mong muốn, thằng Thanh vì bức xúc cho tôi nên mới đánh anh nó gây thương tích. Chỉ vì bênh vực cha mà đánh nhau mà bị tòa xử sáu năm tù là không công bằng với nó. Nếu thằng Thanh đi tù thì sao tôi sống nổi”.

Với những tình tiết nói trên, TAND TP.HCM đã hoãn xử để có thời gian đánh giá thêm chứng cứ.