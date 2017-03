Thay đổi thẩm phán ‘can thiệp thi hành án bất thường’

Lãnh đạo cơ quan này cũng cho biết hiện tại TAND TP.HCM vẫn đang xem xét xử lý trách nhiệm của Thẩm phán NNT.

Trước đó, ngày 26-11, bà Nguyễn Thị Khánh Trang đã được Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM cưỡng chế buộc bà NTB giao tài sản. “Theo lịch thì ngày 26-11 Cục THADS TP.HCM sẽ tiến hành cưỡng chế buộc bà NTB phải giao nhà cho tôi. Nhưng Thẩm phán NNT lại mời tôi và các đương sự lên hòa giải đúng vào ngày này. Tôi không đến tòa và Cục THADS vẫn tiến hành cưỡng chế như kế hoạch. Do thiếu vắng tôi, tòa không thể tiến hành hòa giải. Cũng may khi bà NTB từ tòa về, thấy đoàn cưỡng chế, bà ấy đã hợp tác nên mọi việc được diễn ra suôn sẻ” - bà Trang nói. Như vậy sau gần hai năm mua tài sản, bà Trang mới nhận được nhà chỉ vì thẩm phán can thiệp trái luật.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trước đó Công ty Q. bị một ngân hàng khởi kiện đòi nợ. Tháng 6-2011, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, buộc Công ty Q. trả cho ngân hàng hơn 7,5 tỉ đồng. Bản án còn tuyên nếu Công ty Q. không trả số tiền trên theo thời hạn trong bản án thì ngân hàng có quyền yêu cầu Cục THADS TP.HCM phát mại một số tài sản của công ty, trong đó có một căn nhà ở quận Gò Vấp do bà NTB đứng tên.

Bản án có hiệu lực pháp luật. Công ty Q. không tự nguyện chấp hành án nên Cục THADS TP đã vào cuộc theo yêu cầu của ngân hàng. Tháng 4-2013, Cục THADS TP tiến hành kê biên căn nhà ở quận Gò Vấp nói trên rồi ký hợp đồng bán đấu giá nhà. Tháng 2-2014, bà Trang trúng đấu giá căn nhà, đã đóng tiền đầy đủ và được sang tên.

Tháng 6-2014, Cục THADS TP đã ra quyết định cưỡng chế buộc bà NTB ra khỏi căn nhà đã bán đấu giá để giao nhà cho bà Trang. Lúc này, bà B. khởi kiện công ty bán đấu giá ra TAND quận Gò Vấp.

Trước ngày Cục THADS TP tổ chức cưỡng chế, Thẩm phán NNT (người giải quyết vụ kiện của bà B.) có văn bản đề nghị Cục THADS TP hoãn THA nên hội đồng đã hoãn cưỡng chế. Tháng 3-2015, Cục THADS TP ra quyết định cưỡng chế lần hai. Thẩm phán NNT lại ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm Cục THA TP cưỡng chế.

Tháng 4-2015, chánh án TAND quận Gò Vấp yêu cầu Thẩm phán NNT hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vì cơ quan này không có thẩm quyền yêu cầu ngưng thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Ngày 21-9, Cục THADS TP tiếp tục ra quyết định cưỡng chế lần ba. Thẩm phán NNT lại gửi một văn bản tới viện trưởng VKSND Tối cao, đại diện Văn phòng VKSND Tối cao tại TP.HCM… để “trình báo” về hành vi vi phạm pháp luật của cục trưởng Cục THADS TP và chấp hành viên.

Chánh án TAND quận Gò Vấp lại phải thu hồi văn bản trên vì Thẩm phán NNT tự ký và gửi văn bản là chưa đúng trình tự, thủ tục.

Cùng lúc này công ty bán đấu giá đã có đơn xin thay đổi thẩm phán vì sợ không công tâm.