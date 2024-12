Từ các vụ tai nạn máy bay: Có chỗ ngồi an toàn nhất? 30/12/2024 11:31

Tai nạn máy bay thương mại là điều không xảy ra thường xuyên nhưng chỉ trong vòng 1 tuần thế giới đã vô cùng kinh hoàng khi chứng kiến 2 vụ tai nạn máy bay có hậu quả thảm khốc.

Vị trí ngồi của những người sống sót

Ngày 29-12, chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng Jeju Air (Hàn Quốc) bay từ Bangkok (Thái Lan) đến sân bay quốc tế Muan (Hàn Quốc) được cho là va phải chim nên đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay này bằng bụng trong bối cảnh càng của máy bay không được hạ xuống. Chiếc máy bay đã trượt khỏi đường băng, đâm vào hàng rào trong sân bay và phát nổ.

Hậu quả là 179 người trong tổng số 181 người trên máy bay thiệt mạng. Hai người sống sót là thành viên phi hành đoàn, được lực lượng cứu hộ khẩn cấp kéo ra khỏi phần đuôi của chiếc máy bay xấu số.

Theo cảnh sát trưởng TP Muan - ông Lee Jung-hyun, chỉ có phần đuôi máy bay vẫn giữ được một chút hình dạng nguyên vẹn, còn phần còn lại của máy bay đã bị biến dạng và dường như không thể xác định được.

Trước đó, ngày 25-12, một máy bay Embraer 190 của hãng hàng không Azerbaijan Airlines, bay từ Baku (Azerbaijan) đến Gronzy (CH Chechnya, Nga), đã bị nạn trong lúc hạ cánh khẩn cấp gần TP Aktau (Kazakhstan) khiến 38 trong số 67 người trên máy bay thiệt mạng.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra nhưng Tổng thống Azerbaijan - ông Ilham Aliyev hôm 29-12 khẳng định máy bay này đã bị lực lượng Nga bắn trúng và kêu gọi Moscow có trách nhiệm về thảm kịch này.

Phần đuôi của máy bay Embraer 190 của hãng hàng không Azerbaijan Airlines gặp nạn tại Kazakhstan. Ảnh: CHÍNH QUYỀN MANGYSTAU

Theo tờ India Express, các video tại hiện trường vụ tai nạn cho thấy một số người sống sót bò ra khỏi phía đuôi máy bay - nơi bị hư hại tương đối ít hơn so với phần còn lại. Hãng thông tấn 24.kg (Kyrgyzstan) cũng cho biết hầu hết những người sống sót trong vụ tai nạn này đều ngồi phía sau máy bay.

Ngồi cuối máy bay an toàn nhất?

Mặc dù về mặt thống kê, máy bay là phương tiện di chuyển an toàn nhất và khả năng sống sót trong các vụ tai nạn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng vẫn có một số nghiên cứu cho thấy rằng đuôi máy bay có thể là nơi an toàn nhất.

Theo tạp chí Time, trong một nghiên cứu năm 2015 phân tích dữ liệu về 35 năm tai nạn máy bay từ năm 1980, cho thấy có tỉ lệ người ngồi ở phần đuôi máy bay thiệt mạng ít hơn so với các phần khác của máy bay trong các vụ tai nạn. Nghiên cứu này dựa trên cơ sở dữ liệu theo dõi các vụ tai nạn có cả người tử vong, người sống sót và sơ đồ ghế ngồi của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Theo nghiên cứu này, các ghế ở phần 1/3 phía sau của máy bay có tỉ lệ tử vong là 32%, so với 39% ở khu vực ⅓ ở giữa và 38% ở ⅓ phía trước. Về độ an toàn ở các hàng ghế, nghiên cứu phát hiện ra rằng hàng ghế ở giữa ở phía sau máy bay có độ an toàn nhất (tỉ lệ thiệt mạng là 28%). Còn những ghế an toàn ít hơn nằm ở lối đi ở ⅓ khu vực giữa của khoang máy bay (tỉ lệ thiệt mạng là 44%).

Một nghiên cứu khác do tạp chí khoa học đại chúng của Mỹ Popular Mechanics thực hiện vào năm 2007 cũng đưa ra những kết luận tương tự.

Nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) về tất cả các vụ tai nạn máy bay thương mại tại Mỹ kể từ năm 1971 có cả người tử vong và người sống sót và có sơ đồ chỗ ngồi.

Lửa bốc lên từ phần đuôi của máy bay Boeing 737-800 của Jeju Air sau khi gặp nạn tại sân bay quốc tế Muan. Ảnh:YONHAP/AFP

Nghiên cứu phát hiện ra rằng những người ngồi sau mép sau của cánh máy bay có tỉ lệ sống sót là 69%. Tỉ lệ này là 56% đối với những người ngồi ở phần giữa và 49% đối với những người ngồi ở phía trước máy bay.

Tuy nhiên, trong một số vụ tai nạn, chẳng hạn như khi đuôi máy bay chạm đất trước, số người ngồi ở khu vực này có tỉ lệ tử vong cao hơn. Còn trong những vụ khác, khi phần trước hoặc phần giữa máy bay chịu lực tác động lớn, những người ngồi ở phía sau có thể có cơ hội sống sót cao hơn.

Điều đáng chú ý là nghiên cứu của tạp chí Time chỉ ra rằng trong một số vụ tai nạn, khả năng sống sót là ngẫu nhiên, theo đó những người sống sót nằm rải rác ở tất cả các khu vực máy bay.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ luôn khẳng định rằng không có bất kỳ phần nào của máy bay an toàn hơn hoặc kém an toàn hơn phần khác và điều quan trọng nhất mà hành khách có thể làm để đảm bảo an toàn cho mình trên bất kỳ chuyến bay nào là tuân theo hướng dẫn của phi hành đoàn.