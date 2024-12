Nữ DJ dùng tiền mua bán ma túy để mua nhà quận 1 30/12/2024 14:23

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hoài (tên gọi khác Hoài DJ) và 8 đồng phạm về các tội: mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mua bán hơn 100 kg ma túy

Theo nội dung vụ án, năm 2020, Hoài từ Việt Nam sang Campuchia làm nghề DJ (chỉnh nhạc) và có mối quan hệ nam nữ với Zin (không rõ nhân thân lai lịch).

Năm 2022, Hoài biết Zin đóng gói ma túy “nước vui”. Zin cho Hoài cộng sổ sách, đóng gói, vận chuyển ma túy tại kho ở Campuchia với tiền công 50 triệu đồng/tháng. Zin tạo lập nhóm kín trên Telegram để liên lạc, trao đổi việc bán ma túy tại Campuchia.

Nữ DJ Nguyễn Thị Hoài (ảnh nhỏ) và ma túy thành phẩm. Ảnh: CA

Đầu tháng 1-2023, Hoài về Việt Nam để chữa bệnh tuyến giáp. Zin gửi bột ma túy về Việt Nam để Hoài tổ chức đóng gói thành "nước vui” tại TP.HCM rồi giao cho người của Zin. Zin trả công cho Hoài 2 USD (tương đương 47.000 đồng)/1 gói ma túy nước vui.

Từ tháng 2-2023 đến khi bị bắt, Hoài đã thuê một căn nhà tại quận 5, TP.HCM làm nơi đóng gói, cất giữ ma túy. Hoài thuê các bị can Đào Hoàng Nam, Mạc Đức Vinh, Nguyễn Hưng Long pha trộn, đóng gói ma túy; thuê Thạch Hoàng Minh, Võ Thị Quỳnh Trang đến trông coi những người làm, quản lý công việc.

Hoài DJ có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong đường dây đóng gói, mua bán ma túy với khối lượng hơn 106,3 kg và thu lời bất chính hơn 3,7 tỉ đồng. Hoài DJ còn bị cáo buộc tàng trữ trái phép 58,53 gram ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy 3 lần, đối với 2 người trở lên.

Dùng tiền thu lợi từ việc mua bán ma túy để mua nhà

Cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra vụ án mua bán ma túy của Hoài DJ vào tháng 10-2024, sau đó VKSND tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số nội dung: Làm rõ hành vi có dấu hiệu giúp sức của Nguyễn Văn Cảnh, số tiền của Hoài DJ đang bị kê biên trong các ngân hàng...

Kết quả điều tra bổ sung xác định, Nguyễn Văn Cảnh đã tìm căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5 cho Hoài DJ thuê làm kho sản xuất, cất giữ ma túy dạng nước vui. Sau khi thuê nhà giúp Hoài, ngày 23-2-2024, Cảnh xuất cảnh khỏi Việt Nam mà không tham gia vào việc đóng gói ma túy nước vui.

Cảnh còn giới thiệu 2 bị can Mạc Đức Vinh và Võ Thị Quỳnh Trang làm việc cho Hoài nhưng không nói rõ công việc là đóng gói ma túy. Do Cảnh đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên cơ quan điều tra chưa có điều kiện làm rõ hành vi của Cảnh. Bộ Công an đã ra quyết định truy tìm đối với Cảnh, khi nào tìm được sẽ điều tra, làm rõ, xử lý sau.

Công an thu giữ các bao bì có thể đóng gói cả tấn ma túy tổng hợp. Ảnh: CA

Đối với nội dung điều tra bổ sung liên quan đến nguồn gốc tiền và tài sản của Hoài DJ đang bị kê biên, CQĐT xác định trong tài khoản ngân hàng do Hoài đứng tên có 410 triệu đồng.

Hoài còn sử dụng số tài khoản ngân hàng có tên Nguyễn Văn Nam để nhận tiền công đóng gói ma túy. Trong tài khoản ngân hàng này có hơn 12,5 tỉ đồng và tiền gửi tiết kiệm 1,6 tỉ đồng. Trong tổng số tiền này có 30 triệu đồng là của Nguyễn Văn Nam, toàn bộ tiền còn lại là của Hoài.

Ngoài ra, Hoài còn mua một căn nhà trong hẻm số 149 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1. Hoài khai, trong đó có khoảng 3,7 tỉ đồng là tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép ma túy. Số tiền còn lại do hai người bạn trai của Hoài là Zin và Kim (người Trung Quốc, không rõ lai lịch) và tiền do Hoài làm ăn mà có.

Tổng cộng, Hoài dùng hơn 6,3 tỉ đồng để mua căn nhà ở quận 1 nhưng chưa hoàn tất thủ tục nộp thuế, sang tên nhà thì bị bắt.

Theo cơ quan điều tra, số tiền và tài sản trên có nguồn gốc không rõ ràng và từ hoạt động mua bán ma túy mà có nên đề nghị tiếp tục tạm giữ, phong tỏa để phục vụ công tác xét xử và đảm bảo thi hành án.