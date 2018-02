Tòa vẫn tuyên 2 nông dân… nhận hối lộ

Từng được đình chỉ điều tra Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ông Nam được Ngân hàng CSXH huyện Hàm Thuận Nam hợp đồng làm tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn do UBND xã Hàm Cần quản lý (ông Tuấn là tổ phó). Ông Nam thấy ông Tuấn thường phải bỏ bê việc đồng áng để chạy đi chạy lại nên trong một cuộc họp với các hộ vay vốn, ông đã đề nghị bà con phụ tiền xăng xe cho ông Tuấn. Mọi người đều đồng ý. Tháng 3-2015, công an huyện khởi tố, bắt tạm giam hai ông về tội nhận hối lộ. Ba tháng sau, TAND huyện phạt ông Tuấn tám năm tù, ông Nam bảy năm tù. Hai ông kháng cáo kêu oan và TAND tỉnh đã hủy án sơ thẩm. Ngày 9-8-2016, công an huyện ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự, đình chỉ điều tra đối với hai ông theo khoản 1 Điều 25 BLHS. Không đồng ý, hai ông yêu cầu được bồi thường, xin lỗi. Bất ngờ tháng 11-2016, công an huyện ra quyết định phục hồi điều tra. Tháng 7-2017, TAND huyện xử sơ thẩm lần hai tuyên hai ông có tội nhưng được miễn hình phạt tù.