Tội dâm ô trẻ em: Không thể đòi hỏi chứng cứ pháp y

Theo ông Nam, sau khi có phản ánh về vụ việc, Cục đã có văn bản đề nghị và hướng dẫn Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tìm hiểu, hỗ trợ nạn nhân. Mới đây, Công an tỉnh đã có văn bản trả lời, trong đó khẳng định chưa đủ cơ sở để khởi tố bị can.

“Hiện chúng tôi đang tiếp tục đề nghị Sở LĐ-TB&XH làm việc trực tiếp với công an để tìm hiểu lý do tại sao không khởi tố bị can, đồng thời hỗ trợ Công an trong việc thu thập hồ sơ, chứng cứ bởi đây là vụ việc dâm ô đối với trẻ em. Chúng tôi cũng đề nghị Sở trao đổi kinh nghiệm với tỉnh Lào Cai vì tỉnh này vừa đưa ra xét xử vụ án tương tự”- ông Nam thông tin.

Ông Nam cho rằng việc dâm ô trẻ em không thể đòi hỏi thu thập các chứng cứ giám định về mặt y tế vì không phải vụ án hiếp dâm. “Những vụ thế này chỉ có thể căn cứ vào nhân chứng và cơ quan điều tra phải có các biện pháp để thu nhập chứng cứ”, ông nói.



Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em cho rằng công an cần phải ưu tiên xử lý các vụ án dâm ô trẻ em. Ảnh: Minh họa

"Hiện nay Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công An) luôn ưu tiên giải quyết các vụ việc xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là các cơ quan công an ở cấp công tỉnh, thành phố, quận, huyện đã ưu tiên những vụ việc xâm hại tình dục ở trẻ em để đấu tranh phòng, chống tội phạm chưa?”, ông Nam thắc mắc.

Xâm hại tình dục và xâm hại trẻ em ở quốc gia nào cũng đều có, vấn đề là sự vào cuộc của các cơ quan thực thi pháp luật, thậm chí chính những đơn vị, cá nhân bảo vệ trẻ như nhà trường, giáo viên, bố mẹ các em… còn hạn chế.

“Theo tôi, khi xảy ra các sự việc, một mặt bảo vệ nhân phẩm, danh dự cũng như sức khỏe cho các em nhưng mặt khác chúng ta phải cương quyết đấu tranh với loại tội phạm này. Cùng với đó là phải tăng cường giáo dục pháp luật cho người dân mà muốn giáo dục thì phải xử lý nghiêm, dứt khoát những vụ án xâm hại chứ không thể để tình trạng dây dưa, kéo dài...

Những vụ án về xâm hại tình dục, dâm ô trẻ em như thế này phải được xem là đặc biệt nghiêm trọng, vụ án nóng cần ưu tiên xử lý ngay. Nếu cứ đi theo quy trình tố tụng bình thường thì rất khó, không xử lý nhanh càng gây tổn thương cho trẻ nhiều hơn", ông Nam chia sẻ.