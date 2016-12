Tử hình kẻ sát hại 4 người trong một gia đình ở Lào Cai

Ngày 25-12, TAND tỉnh Lào Cai mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Tẩn Láo Lở (24 tuổi, trú tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tinh Lào Cai) mức án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản.

Tẩn Láo Lở chính là thủ phạm đã gây ra vụ thảm sát khiến bốn người trong một gia đình thiệt mạng vào hồi tháng 8-2016 vừa qua.



Phiên xét xử được tổ chức lưu động tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trịnh Tường, gần với địa điểm xảy ra vụ thảm sát.



Tại phiên tòa hôm nay, Tẩn Táo Lở đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố.



Tẩn Táo Lở bị công an bắt giữ sau khi gây ra vụ thảm án

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 9-8-2016, tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng.

Hậu quả làm chết bốn người trong một gia đình: Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi), con gái là TMP (hai tuổi) và con gái mới sinh được 28 ngày (chưa đặt tên), cháu ruột là TTC (sáu tuổi) đều bị giết chết nằm ở các vị trí gần nhà ở của nạn nhân, tài sản bị mất là 14,7 triệu đồng.

Ngày 10-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án hình sự giết người, cướp tài sản và lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án trong thời gian nhanh nhất.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kết quả điều tra ban đầu đã xác định đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ án là Tẩn Láo Lở. Ngay sau khi gây án, Lở đã bỏ trốn lên rừng.

Đây là vụ án giết nhiều người và trẻ em, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn vùng núi cao đặc biệt khó khăn, nhân dân trong khu vực rất hoang mang lo sợ. Địa bàn lẩn trốn của nghi phạm rất rộng trên bốn xã biên giới, giáp với biên giới Việt-Trung, người dân hai bên có mối quan hệ thân tộc rất mật thiết; thông tin liên lạc qua sóng điện thoại chập chờn, nhiều khu vực không liên lạc được.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Lào Cai, cán bộ chiến sĩ các đơn vị phòng PC45, Công an huyện Bát Xát, phòng PC44, phòng PK20, phòng PC54 và Công an xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát bám sát địa bàn truy bắt đối tượng.

Đến 19 giờ 30 ngày 4-9, lực lượng công an đã bắt giữ Tẩn Láo Lở tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát đưa về tạm giữ tại Công an huyện Bát Xát.

Ngày 6-9, Công an tỉnh Lào Cai đã có quyết định khởi tố bị can đối với Tẩn Láo Lở.