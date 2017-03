Vào tù vì vận chuyển súng trái phép

Theo hồ sơ, ngày 28-5-2013, Páo điều khiển xe mô tô chở Giàng Seo Lao đến cầu Hà Lan, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) lấy một khẩu súng AK báng gấp, một hộp tiếp đạn và năm viên đạn. Sáng hôm sau, trên đường chuyển súng về đến thôn Yên Sơn, xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh thì nhóm Páo bị tổ công tác Công an xã Sông Hinh kiểm tra phát hiện. Trong lúc kiểm tra, cả hai bỏ trốn để lại xe mô tô và súng. Đến tối cùng ngày, Páo đến gặp trưởng Công an xã Sông Hinh xin lại xe mô tô. Trong lúc công an đang lấy lời khai làm rõ, lợi dụng sơ hở Páo đã bỏ trốn. Ngày 11-2-2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh ra quyết định truy nã đối với Páo; ngày 5-1, Páo đến Công an huyện M’Đrắk, Đắk Lắk, đầu thú…

SÔNG BA