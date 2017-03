VKS Tối cao yêu cầu báo cáo vụ 'Bị đánh tét đầu nhưng không khởi tố'

Liên quan đến bài viết này, trước đó VKSND tỉnh Long An đã có văn bản trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Việt Hùng (người bị đánh), cho biết đã yêu cầu VKSND huyện Bến Lức làm rõ việc công an không khởi tố những người đánh ông khiến ông phải đi cấp cứu.

Theo VKSND tỉnh, không chỉ ông Hùng khiếu nại mà Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng có văn bản yêu cầu làm rõ vụ việc nên VKS tỉnh đã yêu cầu VKS huyện chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên để kiểm tra làm rõ.

VKS tỉnh thấy còn một số vấn đề chưa được làm rõ nên đã yêu cầu VKS huyện yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện phải xác minh, báo cáo lại.



Ông Nguyễn Việt Hùng

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ông Hùng (ngụ ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bên Lức) cho rằng ông bị ông H. và hai người con trai mỗi người cầm một cây sắt đánh.

Công an xã có mặt tại hiện trường, mời người đánh về làm việc, có thu giữ vật chứng là ba cây sắt nhưng không chuyển hồ sơ lên công an huyện ngay.

Ông Hùng bị chấn thương đỉnh trái đầu 3 cm, sưng cẳng tay trái, gãy xương đốt gần ngón V tay phải, chấn thương cột sống lưng, ù tai trái sau chấn thương, tỉ lệ thương tích tới 8%.

Ông Hùng yêu cầu công an khởi tố cha con ông H. về tội cố ý gây thương tích, bởi dù tỉ lệ thương tật của ông dưới 11% nhưng thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm khi gây án.

Sau đó, cả công an và VKSND huyện thống nhất không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can với lý do không xác định được thương tích do ai đánh và đánh bằng hung khí gì (có phải là hung khí nguy hiểm hay không); không xác định được ông Hùng bị đánh trúng vị trí nào và không loại trừ thương tích đó là do bị té hoặc do vợ ông dùng dao quơ trúng (?). Ông Hùng khiếu nại thì cả hai cơ quan này bác nên ông đã khiếu nại lên cấp trên.