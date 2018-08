Vụ bị nghỉ việc do không bàn giao đất: Huyện đã rút công văn

Theo UBND huyện Hưng Nguyên, chị Huyền và chồng là ông Nguyễn Thế Duy (con nuôi của vợ liệt sĩ, hiện ông Duy đã mất) được sử dụng thửa đất số 153, trích lục đo vẽ bổ sung địa chính khu đất số 279 do Văn phòng Đăng ký QSDĐ tỉnh Nghệ An thực hiện và được Sở TN&MT tỉnh Nghệ An phê duyệt ngày 14-9-2016.



Nhà và đất của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (bên quốc lộ 46, thị trấn Hưng Nguyên)

Diện tích đo đạc thực tế là 322,1 m2, thửa đất được cấp sổ đỏ năm 2014, trong đó ghi diện tích thửa đất là 240 m2. Mục đích sử dụng là 120 m2 đất ở đô thị, 120 m2 đất bằng trồng cây hằng năm (đất vườn).

Theo quy định, UBND huyện Hưng Nguyên đã lập hồ sơ và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất cho chị Huyền với tổng diện tích 240 m2, trong đó 120 m2 đất ở và 120 m2 đất vườn.



Chị Huyền không đồng ý và yêu cầu được bồi thường toàn bộ diện tích đo thực tế là 322.1 m2, trong đó có 200 m2 đất ở và 122.1 m2 đất vườn.

Chị Huyền khiếu nại lên UBND tỉnh Nghệ An thì được công nhận và bồi thường 200 m2 đất ở đô thị (tăng 80 m2 đất) và 40 m2 đất vườn; không được công nhận 82,1 m2 đất tăng lên so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi khiếu nại đòi quyền lợi, chị Huyền đang kiện chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên và UBND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) ra TAND tỉnh Nghệ An yêu cầu hủy quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.



Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hưng Nguyên cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Ngô Phú Hàn - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên cho biết: Thời gian qua các cấp, ngành ở huyện đã rất dày công vận động chị Huyền nhận đền bù, bàn giao mặt bằng.

Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên đã tìm đến nhà của bố, mẹ chị Huyền (ở huyện miền núi Anh Sơn, Nghệ An) để vận động và nhờ tác động nhưng chị Huyền không nghe, chưa chịu nhận bồi thường nên tiền bồi thường phải gửi vào kho bạc…

“Xét hoàn cảnh chị Huyền thuộc hộ nghèo, mẹ góa, con côi, tỉnh đã đưa ra hỗ trợ thêm 100 triệu đồng và huyện sẽ cố gắng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chị và đồng thời huyện sẽ vận động các doanh nghiệp tham gia đóng góp thêm nhưng chị Huyền không chịu và đang kiện ra tòa” - ông Hàn nói.



Trong ngôi nhà của gia đình chị Huyền đang treo bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Nguyễn Văn Chắt.

Về việc ngày 24-10-2017, ông Hàn ký Công văn số 1166 gửi hiệu trưởng Trường Mầm non xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên) và chị Huyền về việc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với chị Huyền vì chưa chấp hành nhận đền bù bàn giao mặt bằng, ông Hàn giải thích làm công văn "để đôn đốc chị Huyền".

Ông Hàn cho biết huyện đã rút công văn trên và hiện chị Huyền vẫn đang làm việc bình thường.

Đối với việc chưa công nhận trường đạt chuẩn văn hóa cho Trường Mầm non xã Hưng Đạo vì chị Huyền “chưa bàn giao mặt bằng”, ông Hàn cho biết đang giao cơ quan chức năng xem xét công nhận cho trường.

Lãnh đạo UBND huyện Hưng Nguyên cũng thông tin khi chị Huyền kiện ra tòa và phải cưỡng chế thì tỉnh và huyện sẽ không hỗ trợ thêm (khoảng 170 triệu đồng) cho gia đình.

Theo UBND huyện Hưng Nguyên, ngày mai (15-8) sẽ thực hiện cưỡng chế khu đất trên.