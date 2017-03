Vụ CA đánh chết nghi can: ‘Sửa chữa lời khai nhiều lần là bình thường’

(PLO)- Đại diện VKS cho rằng các bị cáo tại ngoại, nhân chứng trong vụ công an đánh chết nghi can ở Phú Yên thay đổi lời khai khi Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao bắt đầu điều tra là “bình thường, do trước đó họ sợ, né tránh”!