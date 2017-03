Vụ cướp giật bánh mì: Bị can Tân tự nhờ luật sư bào chữa

Ôn Thành Tân và Nguyễn Hoàng Tuấn bị VKSND quận Thủ Đức truy tố về tội cướp giật tài sản, trong đó Tuấn phạm tội khi đang bị Công an huyện Củ Chi truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Đây là vụ án nhỏ nhưng thu hút khá nhiều sự quan tâm của dư luận những ngày qua.



Luật sư Lê Ngọc Phụng cho biết ông không bào chữa theo diện chỉ định của tòa mà tham gia vụ án với tư cách là luật sư do cha ruột bị can Tân nhờ. Từ đó ông nhận lời bào chữa miễn phí cho bị cáo tại tòa.

Cũng theo luật sư Phụng, quá trình điều tra và truy tố Tân được chỉ định luật sư nhưng đến trước phiên tòa thì cha bị cáo có đơn xin từ chối luật sư chỉ định và quyết định nhờ ông.

Theo đó ngày 9-5 ông đã liên hệ với TAND quận Thủ Đức để đăng ký tham gia và tòa đã hẹn ông ngày mai (11-5) sẽ chính thức cho luật sư sao chụp hồ sơ vụ án theo quy định.

Cũng theo thông tin riêng của Pháp Luật TP.HCM, quá trình điều tra, truy tố cả hai bị can Tuấn và Tân đều đã được chỉ định luật sư bào chữa do chưa đủ tuổi thành niên (cả hai cùng 17 tuổi). Tại các buổi lấy lời khai cơ quan tố tụng cũng mời người giám hộ của hai bị can đến để chứng kiến.



Hai bị can Tân và Tuấn

Như đã phản ánh, theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 17-10-2015, Tuấn gặp Tân tại một tiệm Internet ở phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9). Cả hai cùng chơi game đến 10 giờ ngày hôm sau thì Tân lấy xe máy chở Tuấn đến một quán nhậu ở quận Thủ Đức để xin làm việc. Trên đường đi, Tân và Tuấn đói bụng nhưng cả hai không có tiền nên nảy sinh ý định “cướp” đồ ăn.

Đến trước một tiệm tạp hóa (thuộc địa bàn quận Thủ Đức), Tuấn ngồi sau xe kêu chủ tiệm tạp hóa bán hai bọc chuối sấy, một ổ bánh mì ngọt, một bịch đậu phộng rang muối và ba bịch me trộn đường. Theo định giá tài sản trong tố tụng, số hàng này có tổng giá trị 45.000 đồng.

Khi chủ tiệm mang hàng ra xe thì Tuấn dùng tay trái giật lấy túi thức ăn, Tân tăng ga xe máy bỏ chạy. Chủ tiệm tạp hóa tri hô, người dân vây bắt được cả hai rồi chuyển cho công an phường xử lý. Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Tân cùng khai nhận hành vi phạm tội. Cả hai bị tạm giam từ ngày 18-10-2015.

Cáo trạng của VKS cho rằng hành vi của Tân, Tuấn đã phạm tội cướp giật tài sản thuộc trường hợp dùng thủ đoạn nguy hiểm nên đã truy tố cả hai theo khoản 2 Điều 136 BLHS (khung hình phạt 3-10 năm tù).

Cũng theo cáo trạng, lúc phạm tội cả Tân và Tuấn đều 17 tuổi và chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên trước đó, ngày 30-7-2015, Tuấn bị Công an huyện Củ Chi khởi tố về tội trộm cắp tài sản, sau đó bỏ trốn. Đến ngày 24-8-2015, Công an huyện Củ Chi ra quyết định truy nã Tuấn.