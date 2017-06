Vụ Phương Nga: Nóng cả nội dung lẫn tố tụng

Phương Nga chất vấn ngược luật gia của ông Mỹ

Ngày 27-6, phiên xử sơ thẩm vụ hoa hậu Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung (bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt lên tới chung thân) bước vào đối chất căng thẳng.

Nhân chứng “bí ẩn” Nguyễn Mai Phương đã xuất hiện và phủ nhận những lời khai của bị cáo - hoa hậu Phương Nga.

Cái gọi là hợp đồng tình cảm

Luật sư của ông Mỹ hỏi Nga về “hợp đồng tình cảm” với ông Mỹ, Nga nói: “Đây không phải là cách hiểu hợp đồng như truyền thống. Bản chất số tiền là anh Mỹ cho tôi và tôi có viết giấy cam kết cho anh Mỹ yên tâm. Tờ giấy đối với bị cáo không quan trọng nhưng với anh Mỹ quan trọng nên bị cáo viết”.

Nga cũng đối đáp: “Tôi không vay mượn, tôi chỉ nói với anh Mỹ về mong muốn có công việc ổn định. Anh Mỹ là người yêu nên tôi nghĩ anh có nghĩa vụ chăm sóc tôi. Vì quan hệ của chúng tôi là nghiêm túc chứ không phải quan hệ phục vụ - nhận tiền”.

Liên quan đến việc tạo lập giấy tờ mua nhà giả, Nga nói do chị Mai Phương (nhân chứng “bí ẩn”) xúi bởi chị bảo quan hệ của anh Mỹ bên công an nhiều, nếu Nga không trả tiền thì công an bắt Nga vì tội bán dâm nên Nga rất sợ. Nga nói: “Anh Mỹ cũng dọa sẽ làm cho Nga không lấy được ai, không ngẩng mặt lên để nhìn ai được”.

Nhân chứng “bí ẩn” Mai Phương khai gì?

Ở một diễn biến mới, nhân chứng Mai Phương được dẫn giải đến tòa và tòa chấp nhận cho bà này được ngồi ở một phòng kín, theo dõi và trả lời tất cả câu hỏi thông qua màn hình. Bà Phương khai có quan hệ bạn bè với Nga từ năm 2012. Bà không quen biết nhân chứng Yên.



Bị cáo Phương Nga và Thùy Dung được áp giải về trại giam ngày 27-6. Ảnh: HTD

Liên quan đến vụ án, bà Phương khai qua Nga kể biết cô bị một người tên Mỹ kiện về vấn đề tiền bạc. “Nga còn nói Nga đã trả tiền nhưng vẫn bị đòi nên rất bức xúc. Nga cũng thuê luật sư và bạn là Dung để tư vấn việc kiện tụng này” - bà Phương khai.

Về mối quan hệ với những người khác, bà Phương nói không gặp và không biết ông Mỹ, biết Thùy Dung qua Nga nhưng không liên lạc, không thân. Bà lúc đầu không biết Lữ Minh Nghĩa (bạn trai Dung) nhưng sau này biết qua Nga khi Nghĩa gọi nói: “Chị cần bánh Trung thu thì tìm em”. Sau đó khi Dung và Nga bị bắt thì Nghĩa có gọi cho bà chia sẻ về vụ việc.

Bà Phương cũng khai không có việc gặp Nghĩa, Dung, Nga trước khi Dung và Nga bị CQĐT triệu tập làm việc. Bà Phương trả lời tòa: “Tôi hoàn toàn không thể có hay biết những tài liệu gì, cũng như về số tiền 16,5 tỉ đồng”. Bà Phương cũng cho là 16,5 tỉ đồng liên quan đến mua bán nhà nhưng không biết là căn nhà nào.

Đối chất, Nga nói: “Chị Phương khai không đúng sự thật. Sự thật là những gì bị cáo khai tại tòa trong mấy ngày qua. Toàn bộ kịch bản mua bán nhà giá rẻ là do chị Mai Phương dẫn dắt bị cáo”.

Tòa hỏi bà Phương: “Bà nghĩ gì về lời khai của Nga?”. Bà Phương trả lời: “Hôm nay tôi buộc lòng công bố một nội dung, rằng em Nga nhờ nhiều người làm nhân chứng, trong đó có tôi. Tôi không làm nên cô ấy quay sang nói với tôi như vậy. Và mẹ Phương Nga cùng Phương Nga tìm cách thông cung lời khai tại trại tạm giam”. Bà Phương cũng mở một băng ghi âm về cuộc nói chuyện giữa mẹ Phương Nga. Nội dung nêu mẹ Phương Nga nhờ bà liên hệ để giúp thông cung lời khai.

Sau khi nghe băng ghi âm, Nga trình bày với HĐXX: “Năm 2010, bị cáo đã có mâu thuẫn với mẹ, bị cáo đi ra khỏi nhà, không bao giờ liên lạc nên khi gặp báo chí, mẹ bị cáo cứ nghĩ là sự thật chứ mẹ bị cáo không biết gì”.

Liên quan đến mẹ Phương Nga, luật sư hỏi bà Phương: “Có bao giờ bà trao đổi với mẹ bị cáo Nga về chạy án hay không?”. Bà Phương trả lời: “Tôi không quen biết ai làm bên pháp luật để chạy án”.

Sau khi không ai xét hỏi thêm nhân chứng Mai Phương, HĐXX thông báo sẽ không thực hiện lệnh dẫn giải với bà ở những ngày sau. Tòa cũng thông báo tạm nghỉ, ngày 29-6 sẽ tiếp tục xét xử.