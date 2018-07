Vụ Trần Bắc Hà: Các sếp ngân hàng sẽ bị điều tra thêm

Ngày mai 24-7, TAND TP.HCM sẽ khai mạc phiên xử đại án Phạm Công Danh (53 tuổi), Trầm Bê (59 tuổi) cùng 44 đồng phạm bị truy tố về tội cố ý làm trái. Dự kiến phiên xử kéo dài trong ba tuần, tới ngày 15-8.

Đây là vụ án cố ý làm trái gây hậu quả thiệt hại 6.000 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB). Trước đó, sau phiên xử kéo dài gần một tháng đầu năm tòa đã trả hồ sơ bổ sung điều tra vụ án này với một loạt vấn đề cần làm rõ.



Bị cáo Phạm Công Danh

HĐXX phiên xử lần này gồm chủ tọa là thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh Tòa Hình sự ) và thẩm phán Huỳnh Thị Việt Tiên cùng ba hội thẩm... Ngoài ra do đây là đại án kéo dài ngày nên có thẩm phán và hội thẩm nhân dân dự khuyết.

Đáng chú ý, toà tiếp tục triệu tập ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV), ông Đoàn Ánh Sáng (Phó tổng giám đốc BIDV), ông Trần Lục Lang (Phó tổng giám đốc BIDV) đến tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Tại phiên xử đầu năm các cơ quan tố tụng cũng đã triệu tập ông Hà đến phiên xử để điều tra làm rõ tại tòa. Nhưng lấy lý do sức khỏe đang bệnh ung thư đi chữa bệnh ở nước ngoài trước một ngày mở phiên xử nên ông Hà đã không có mặt. Ông Sáng có đến tòa, còn ông Lang thì mời luật sư trễ nên không được tòa chấp nhận. Theo một nguồn tin, đến hiện nay không ai biết ông Hà đang ở đâu.

Đến nay sau quá trình điều tra bổ sung, CQĐT xác định ông Hà đồng ý chủ trương cho 12 công ty vay vốn theo giới thiệu của VNCB chứ không cho ông Danh vay và không biết các công ty do Danh thành lập. CQĐT nhận định các cá nhân này có sai phạm trong việc cho ông Danh vay tiền nhưng kết quả giám định cho thấy BIDV không có thiệt hại xảy ra nên các cá nhân tại BIDV không phạm tội vi phạm quy định về cho vay. Kết quả điều tra thể hiện đến nay chưa đủ căn cứ xác định 3 ông Hà, Sáng và Lang là đồng phạm giúp sức cho Phạm Công Danh.

Sau đó, CQĐT kiến nghị đề nghị kiểm điểm và xử lý hành chính đối với những cán bộ BIDV sau: ba ông Hà, Sáng, Lang; Nguyễn An Hà, Nguyễn Cao Minh, Trần Hoài… và hàng loạt cán bộ ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định, chi nhánh Bến Thành, chi nhánh Nam Sài Gòn, chi nhánh sở giao dịch 2.



Ông Trầm Bê tại phiên xử tháng 1-2018

Liên quan đến ba ông Hà, Sáng, Lang, vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung Ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Hà; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Sáng; cảnh cáo đối với ông Lang.



Trong vụ án này, toà cũng triệu tập đại diện 7 ngân hàng có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đồng thời toà cũng triệu tập đại diện các công ty: TNHH TM-DV Du lịch Thiên Thanh Long Hải, TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, Quỹ Lộc Việt, Nhà Hưng Thịnh… cùng 60 công ty, doanh nghiệp khác.



Ngoài ra, trong số gần 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và làm chứng được triệu tập có các đại gia Vũ Bạch Yến (Chủ tịch HĐQT CBBank), Trần Quý Thanh (Tậpđoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát), Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Tín - TrustBank), Đỗ Minh Phú (Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - TPBank), Nguyễn Hưng (Tổng giám đốc TPBank)….

Đoàn giám định tư pháp Ngân hàng Nhà nước gồm 8 thành viên cũng sẽ đến toà tham gia tố tụng.

Gần 70 luật sư đã đăng ký bào chữa cho các bị cáo cũng như người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trong vụ án này, ông Danh có 7 luật sư bào chữa, ông Trầm Bê có 3 luật sư.

Theo tài liệu bổ sung điều tra từ phía VKS, CQĐT gửi toà, VKS cho rằng em trai của ông Danh là Phạm Công Trung có dấu hiệu đồng phạm trong việc gây thiệt hại cho VNCB hơn 6.126 tỉ đồng. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng không đề nghị khởi tố truy tố ông Trung. Do BLHS 2015 có hiệu lực từ ngày 1-1-2018 đã bãi bỏ tội danh cố ý làm trái theo Điều 165. Mặt khác, Trung đang điều hành tập đoàn Thiên Thanh, công ty đang duy trì hoạt động bình thường và phối hợp với các cơ quan pháp luật trong việc giải quyết các vấn đề dân sự trong vụ án hình sự liên quan đến tập đoàn Thiên Thanh và ông Danh. Do đó, áp dụng theo quy định tại Điều 7 BLHS 2015 theo hướng có lợi và đảm bảo tính nhân đạo của pháp luật nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự đối với ông Trung.