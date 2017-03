Vụ xúc phạm trên “phây”, xin lỗi tại… cơ quan thi hành án

HĐXX buộc phía bị đơn, ông N. chấm dứt hành vi truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, xúc phạm nhân phẩm, uy tín của nguyên đơn. Cạnh đó, ông N. có trách nhiệm xin lỗi bà T. tại chi cục thi hành án có thẩm quyền và kết quả sẽ được thông báo đưa tin công khai.

Ông N. còn phải bồi thường chi phí cần thiết lập vi bằng làm bằng chứng của bà T. cũng như tổn thất tinh thần là 39,2 triệu đồng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sau khi chia tay và trả lại quà tặng thì bà T. phát hiện ông N. đã đăng trên Facebook của ông những nội dung bà cho là vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm bà. Ông N. đã đưa lên Facebook (ở chế độ mọi người, ai cũng xem được) bốn ảnh nhạy cảm của bà T. và đính kèm nhiều thông tin bịa đặt, nội dung rất thô tục. Bà T. đã nhờ một văn phòng thừa phát lại lập vi bằng và phụ lục vi bằng ngày 20-5-2014.

Bà T. tố cáo sự việc đến Công an quận 2 và công an đã xử phạt hành chính ông N. 7,5 triệu đồng về hành vi “truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, xúc phạm nhân phẩm, uy tín của người khác” theo Nghị định 174/2013. Sau đó, bà T. nộp đơn khởi kiện đến tòa yêu cầu ông N. chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm (tất cả 35,2 triệu đồng).

Tại phiên tòa, bà T. yêu cầu ông N. phải xin lỗi công khai bà trên ba báo ba số liên tiếp. Đại diện phía bị đơn (ông N. từ đầu khi tòa thụ lý đến nay đều thông qua người đại diện tham gia tố tụng) cũng thừa nhận những hành vi như nguyên đơn nhưng chỉ xin lỗi nguyên đơn tại tòa, không đồng ý xin lỗi công khai trên báo chí vì luật không có quy định. Còn nội dung đưa lên là có thật nên cũng không cần cải chính...