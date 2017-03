Xem xét hình sự người căng băng rôn bêu riếu cán bộ

Sáng 16-2, bà Trinh lái ô tô có dán băng rôn bêu tên ông Hồ Văn Bá, Phó Bí thư Đảng ủy phường 1, chạy quanh một số tuyến đường ở TP Mỹ Tho. Khi lực lượng công an phát hiện và yêu cầu tháo băng rôn thì bà này không đồng ý, đồng thời đã đánh trúng người và giật đứt cầu vai của một cán bộ Công an TP Mỹ Tho. Sau đó, bà Trinh bị mời về trụ sở Công an TP Mỹ Tho làm việc, chiếc xe liên quan cũng bị tạm giữ.