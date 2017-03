Xô CSGT té bổ ngửa, nguyên thanh tra viên hưởng án treo

Tòa tuyên phạt bị cáo Nhân 12 tháng tù, cho hưởng án treo và thời gian thử thách là 24 tháng; bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa chín tháng tù cho hưởng án treo và thời gian thử thách là 19 tháng. Tòa tuyên bố trả tự do ngay tại tòa cho Lâm Việt Nhân và Nguyễn Văn Nghĩa.

Theo hồ sơ vụ án, cáo trạng của VKS, tối 2-1, lực lượng CSGT tuần tra tuyến QL53 thì phát hiện Trần An Phú - là anh vợ của Nhân và Nghĩa điều khiển xe máy chở Nghĩa ở phía sau có dấu hiệu say xỉn.

CSGT dừng xe để kiểm tra và sau đó yêu cầu Phú đi lại ô tô của tổ tuần tra để thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn nhưng lúc này Lâm Việt Nhân đi đến có hành động ngăn cản, giật chìa khóa xe của Phú. Vài phút sau hai chiến sĩ CSGT tiến hành đo nồng độ cồn thì Phú ngậm ống nhưng không thổi hơi vào thiết bị.

Một CSGT quay phim lại, Nhân bước tới dùng tay trái xô vào ngực làm CSGT này ngã ngửa xuống đường, còn Nghĩa cũng quay sang giật cổ áo một chiến sĩ CSGT khác, làm đứt hai nút áo và một dây còi.

Hai đối tượng sau đó bị khống chế đưa về trụ sở công an địa phương để làm việc và lập biên bản xử lý... Đến ngày 22-1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Duyên Hải khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ, khởi tố bị can đối với Lâm Việt Nhân và Nguyễn Văn Nghĩa.