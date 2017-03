Bi kịch từ bia, rượu - Bài 5: Kiểu gì cũng nhậu

Rượu là yếu tố làm gia tăng tội phạm Qua công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ở Đồng Nai, chúng tôi thấy rượu là một yếu tố rất lớn làm gia tăng tội phạm. Có nhiều vụ án xuất phát từ cuộc nhậu, tất cả đều là người quen thân nhưng khi có rượu vào, chỉ lời qua tiếng lại rồi đâm nhau. Một nhóm thanh niên đi nhậu về gặp một nhóm khác cũng đã uống rượu, chỉ vì nhìn “đểu” mà xô xát, đánh lộn dẫn đến chết người. Tại cơ quan điều tra, không ít trường hợp đối tượng gây án cũng không giải thích được và không thể lý giải nổi vì sao gây án thì làm sao công an có thể phòng ngừa và ngăn chặn được. Theo tôi, một là phải sớm ban hành quy định cụ thể hơn về đối tượng mua bán rượu và phải kiểm soát từ cơ sở, tức là từ các hàng quán ở khu phố, ấp… Thứ hai là phải xử lý nghiêm túc. Có tình trạng ném đá ao bèo, khi vào đợt cao điểm làm rất gắt nhưng hết cao điểm thì đâu lại vào đấy. Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác thống kê, phân tích đánh giá, đồng thời triển khai đề tài nghiên cứu khoa học về tác động của rượu đến tình hình tội phạm ở Đồng Nai. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh, các ngành chức năng có những biện pháp thích hợp. Thiếu tướng NGUYỄN VĂN KHÁNH,

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai