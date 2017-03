Tiếng Anh pháp lý: Outed model blogger plans to sue Google

Rosemary Port và luật sư của cô nói vào thứ Hai rằng họ sẽ làm một đơn kiện đòi 15 triệu USD (file a $15 million lawsuit) chống lại cỗ máy tìm kiếm khổng lồ (search engine giant) vì đã không làm gì để bảo vệ danh tính cho cô.

“Tôi không chỉ cảm thấy thân chủ (client) mình bị đối xử sai, mà tôi cảm thấy rằng bây giờ đặt ra một tiền lệ (precedent) rằng bất cứ ai có tiền và quyền lực có thể lấy được danh tính bất cứ ai trong khi họ đã quyết định là blogger vô danh (to be an anonymous blogger)” - Salvator Strazzullo, luật sư của Port, nói.

Một thẩm phán Tòa án tối cao New York đã yêu cầu Google công bố danh tính của blogger Port sau khi Cohen kiện công ty này để lấy thông tin (acquire information) về người blogger vô danh.

“Tôi muốn nó bị dẹp đi. Tôi không muốn nó cứ ở đó cho đến hết đời tôi. Và tôi biết rằng cách duy nhất là gọi cho luật sư của tôi.” - Cohen nói.

Tháng 8-2008, Port - một blogger sử dụng dịch vụ blog của Google là blogger.com, tạo blog “Skanks of NYC”. Site này tấn công (assailed) Cohen, người mẫu trang bìa đã từng xuất hiện trên Vogue và những tạp chí thời trang khác. Blog này đưa hình ảnh của Cohen kèm theo những lời lẽ xúc phạm (accompanied by derogatory terms).

Thẩm phán đã từ chối lời phản đối của Port rằng blog trên Internet “phục vụ như một dạng diễn đàn hiện đại để truyền đạt ý kiến cá nhân (serve as a modern-day forum for conveying personal opinions)” và không nên được coi là sự thật.

Luật sư của Cohen là Steve Wagner nói rằng không thể tin được sự táo gan của Port khi kiện Google (Port's nerve in suing Google). Các chuyên viên luật pháp (legal experts) cho rằng Port không thể thắng vụ kiện này.

Jeffrey Toobin, chuyên gia phân tích pháp luật cao cấp của CNN (CNN's senior legal analyst) nói rằng Google đã tuân theo yêu cầu của tòa (complying with a court order) và rằng đưa ra tên của Port không bị xem là vi phạm quyền của cô (cannot be viewed as violating her rights).

“Google chưa bao giờ hứa với bất cứ ai rằng sẽ hoàn toàn vô danh (absolute anonymity)” - Toobin nói. “Có nhiều loại hoàn cảnh khi Google hợp tác với người thực thi pháp luật (cooperates with law enforcement)”.

Blogger.com chỉ yêu cầu một địa chỉ email đang hoạt động để đăng ký một blog (register for a blog). Sau khi tòa án yêu cầu danh tính của Port, Google đưa cho luật sư của Cohen địa chỉ email của cô để họ lùng tìm cô.

Google đưa ra bản tuyên bố: “Google tuân theo những quy trình pháp luật vững chắc (valid legal processes), ví như yêu cầu của tòa án (court orders), trát đòi (subpoenas) và những quy trình tương tự áp dụng cho tất cả các công ty được pháp luật cho phép. Cùng lúc đó, chúng tôi có một đội ngũ pháp luật (legal team) mà công việc của họ là nghiên cứu những yêu cầu đó để chắc chắn rằng họ không chỉ tuân theo câu chữ mà là tinh thần của luật (pirit of the law)".

Nick Thompson của Tạp chí Wired nói vụ án sẽ buộc người ta phải nhận ra rằng không gian blog (blogosphere), dù cho có ẩn danh, cũng không vượt ra ngoài pháp luật (is not above the law). Mặt khác, nó có thể ngăn cản một vài blogger sợ rằng tấm áo tàng hình (cloak of anonymity) của họ sẽ bị cởi ra bất cứ lúc nào.

“Sẽ có những người không muốn công bố những gì họ nên công bố hay những điều tốt cho cộng đồng” - Thompson nói.

Futher Explaining: Violate (v): Vi phạm, xâm phạm, làm trái, phá rối. To violate a law: Vi phạm một đạo luật. Violation (n): Sự vi phạm, sự xâm phạm, sự làm trái. Violator (n): Người xâm phạm, người vi phạm, người làm trái. Precedent (n): Tiền lệ. Precedence (n): Quyền đi trước, quyền đứng trước, quyền ở trước. Subpoena (n): Trát đòi hầu tòa. Subpoena (v): Đòi ra hầu tòa.

THẢO LAN

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 9-2009)