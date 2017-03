130.000 người Mỹ ký đơn đòi bà Trump dọn về Nhà Trắng

Hiện đơn kiến nghị Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump hoặc dọn về Nhà Trắng ở hoặc phải chịu chi phí bảo vệ an ninh cho mình nếu cứ ở lại cao ốc Trump Tower đã được 130.000 chữ ký, theo IBTimes. Bà Melania Trump lâu nay vẫn đi đi về về giữa cao ốc Trump Tower ở New York và Nhà Trắng ở thủ đô Washington, dự định sẽ ở lại New York đến khi con trai Barron Trump 11 tuổi kết thúc năm học vào tháng 6 tới.



“Tiền thuế người dân Mỹ đóng đang phải chi trả một khoản quá lớn để bảo vệ Đệ nhất phu nhân ở cao ốc Trump Tower ở TP New York. Khoản chi phí này không có tác dụng tích cực nào và cần được cắt bỏ, để giảm nợ cho đất nước” – IBTimes trích đơn kiến nghị đăng trên trang web Change.org. Một khi đạt 150.000 chữ ký, đơn kiến nghị này sẽ được chuyển tới hai nghị sĩ Dân chủ Bernie Sanders và Elizabeth Warren.



Vợ chồng Tổng thống Trump và con trai. Ảnh: AP



Văn phòng cảnh sát New York (NYPD) ước tính chi phí bảo vệ bà Melania và con trai Barron Trump ở cao ốc Trump Tower nằm ở mức 127.000USD-146.000USD/ngày, khi Tổng thống Trump không có mặt ở đó. Dự kiến khi ông Trump về thăm chi phí bảo vệ sẽ đội lên ở mức 308.000USD/ngày. Tuy nhiên từ sau khi nhậm chức đến giờ ông Trump chưa về lại cao ốc Trump Tower, chỉ có bà Trump đến Nhà Trắng thăm ông.

Cũng theo NYPD, chi phí bảo vệ ông Trump và gia đình thời gian khi có kết quả bầu cử đến ngày nhậm chức là 24 triệu USD.

Nhiều người ký đơn kiến nghị bình luận rằng họ không hài lòng khi thấy tiền thuế của dân bị đem đi trả cho chi phí bảo vệ ông Trump và gia đình ngoài thủ đô Washington.

“Đây là khoản chi phí quá đáng mà chính phủ Mỹ không thể chấp nhận. Donald Trump đang cố gắng cắt bỏ các chương trình xã hội dành cho những người kém may mắn, trong khi ông ta cho phép chính phủ chi hàng triệu đô chỉ để bảo vệ 2 con người, chỉ vì họ không muốn chuyển tới Nhà Trắng. Đó là quyết định của họ, họ phải tự chi trả cho an ninh của mình chứ không phải người đóng thuế Mỹ”.

“Mọi Đệ nhất phu nhân đều sống ở Nhà Trắng. Chúng ta phải trả cho các chuyến đi chơi golf của ông Trump là đủ rồi”.

Từ sau khi nhậm chức đến nay ông Trump vẫn thường xuyên về khu nghỉ mát Mar-a-Lago của mình ở Florida nghỉ cuối tuần. Hiện chuyện đi đi về về giữa Nhà Trắng và Mar-a-Lago của ông Trump đang bị Văn phòng Giải trình Chính phủ điều tra, nhằm làm rõ công tác bảo vệ thông tin mật khi ông Trump không ở Nhà Trắng.



Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ở Florida (Mỹ). Ảnh: GETTY IMAGES



Nhiều thành viên Dân chủ ở Florida phàn nàn các chuyến về Mar-a-Lago của ông Trump là gánh nặng tài chính lớn với chính quyền địa phương. Họ đề nghị ông Trump giảm về khu nghỉ mát này, hoặc đỡ giúp chi phí. Nghị sĩ Dân chủ Lois Frankel còn viết một bức thư gửi ông Trump kê khai các chi phí mà hạt Palm Beach (Florida) phải chịu vì các chuyến về Mar-a-Lago của ông Trump.

“Chúng tôi muốn bảo vệ tốt nhất các chuyến về thăm của ông, nhưng chúng tôi cũng hy vọng ông sẽ thông cảm với những thiệt hại, phiền toái mà các cơ sở làm ăn nhỏ cũng như người dân Palm Beach phải chịu. Nếu không được đảm bảo bù đắp, chúng tôi trân trọng yêu cầu ông giảm bớt các chuyến về thăm” – trích thư của nghị sĩ Frankel.

Theo nghị sĩ Frankel, cảnh sát Palm Beach đã chi hơn 1,7 triệu USD bảo vệ ông Trump trong các lần về thăm. Ngoài ra còn phải tốn thêm 60.000USD trả cho các cảnh sát phải làm thêm giờ để xử lý các cuộc biểu tình liên quan đến ông Trump. Trong khi đó, sân bay Lantana ở Palm Beach cho biết đã thiệt hại 170.000USD vì phải điều chỉnh các chuyến bay liên quan chuyện đi đến của ông Trump. Một số công ty khác cũng cho biết thiệt hại tổng cộng khoảng 720.000USD.