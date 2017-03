150 lính đặc biệt Pháp tham gia mặt trận Syria

“Vụ tấn công ở Manbij rõ ràng đang được hỗ trợ bởi rất nhiều nước, trong đó có Pháp. Đây là sự hỗ trợ thông thường, đó là làm công tác cố vấn” - hãng tin AFP dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Pháp.

Tính tới thời điểm này, Pháp đã xác nhận có khoảng 150 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt của nước này hiện diện ở khu vực này.



Pháp xác nhận 150 lính đặc biệt của nước này hiện diện ở Syria. Nguồn: RT

Manbij là một thị trấn chiến lược trọng điểm ở miền bắc Syria do IS kiểm soát ở miền bắc Syria. Đây là điểm trung gian trên đường đi giữa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và thành trì Raqqa của IS.



Thông tin trên không phải là lần đầu ám chỉ sự hiện diện của Pháp ở Syria. Hồi 3-6, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian nói với kênh truyền hình Public Senat rằng Paris đang hỗ trợ bằng cách cung cấp vũ khí, hiện diện trên không và công tác cố vấn.

Pháp cũng không phải quốc gia phương Tây duy nhất tham chiến ở Syria. Cách đây hai tuần, một đoạn băng ghi hình cho thấy lực lượng đặc biệt Mỹ đang chiến đấu cùng với lực lượng dân quân người Kurd gần TP Raqqa. Sự xuất hiện này của lính Mỹ diễn ra một tháng sau khi Tổng thống Obama tuyên bố khoảng 250 binh sĩ sẽ được triển khai ở Syria.

Nga đã thực hiện chiến dịch không kích các mục tiêu khủng bố ở Syria từ cuối tháng 9-2015 và thông báo rút phần lớn quân khỏi đất nước chiến sự này từ giữa tháng 3-2016. Tuy nhiên, Moscow thông báo vẫn tiếp tục giúp đỡ lực lượng chính phủ Syria trong cuộc chiến chống IS và duy trì tình trạng ngừng bắn tại căn cứ không quân Khmeimim.