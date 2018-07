8 thành viên đội bóng Thái Lan được cứu

Nhìn lại hơn ba tuần “nghẹt thở” chiến dịch giải cứu - Ngày 9-7: Thêm bốn thành viên của đội bóng mắc kẹt tại hang Tham Luang được giải cứu, nâng tổng số người được giải cứu thành công lên tám người. - Ngày 8-7: Khởi động quá trình giải cứu. 13 thợ lặn quốc tế, năm chuyên viên cứu hộ đội SEAL hải quân Thái Lan trong tổng số 90 thành viên đội cứu hộ vào cuộc. Bốn thành viên đầu tiên của đội bóng được đưa ra ngoài an toàn, chuyển đến bệnh viện ở Chiang Rai để chăm sóc. - Ngày 7-7: Chiến dịch giải cứu được ưu tiên phương án “dạy các em lặn để đưa các em ra ngoài” khi thời tiết không có dấu hiệu giảm mưa lũ và nồng độ ôxy trong hang giảm mạnh đến mức báo động. - Ngày 6-7: Một thợ lặn từng là lính hải quân Thái Lan thiệt mạng khi tiến hành lặn đặt các bình khí ôxy để chuẩn bị công tác giải cứu. - Ngày 3 đến 5-7: Điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sức khỏe của các thành viên chưa thể tiến hành chiến dịch giải cứu. Nhiều phương án đã được đưa ra, trong đó có ba phương án được tính đến là chờ nước cạn; khoan lỗ từ trên xuống cứu đội bóng và dạy các em lặn để thoát ra ngoài. - Ngày 2-7: Thống đốc tỉnh Chiang Rai chính thức lên tiếng xác nhận đã tìm được cả 13 người còn sống sót và an toàn. Theo BBC đưa tin, có tổng cộng hơn 1.000 người trong nước đã góp sức vào chiến dịch này. Các nước trên thế giới như Nhật Bản, Anh, Lào, Myanmar, Úc, Trung Quốc và Mỹ cũng góp sức bằng cách cử các chuyên gia giỏi nhất đến để hỗ trợ. - Ngày 26-6 đến 1-7: Công tác cứu hộ được thúc đẩy bất chấp thời tiết khắc nghiệt khi mưa lớn và nước liên tục dâng cao trong hang. Nhiều chuyên gia nước ngoài vào cuộc. - Ngày 25-6: Đội cứu hộ cho biết tìm thấy dấu tay của các thành viên đội bóng nhưng vẫn chưa tìm thấy người. - Ngày 24-6: Túi, dép của các thành viên trong đoàn được tìm thấy bên trong hang động nhưng nước dâng cao và không thấy người. - Ngày 23-6: Đội bóng nhí gồm 12 cầu thủ và một huấn luyện viên đến tham quan hang Tham Luang Nang Non ở vùng núi phía Bắc Thái Lan và không trở ra được.