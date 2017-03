Ai đánh bom ở Bangkok?

Thủ phạm sử dụng 5 kg chất nổ TNT Bộ Ngoại giao Thái Lan đánh giá vụ đánh bom là hành động đê hèn và khẳng định Thái Lan sẽ đưa thủ phạm ra trước pháp luật. Bộ cho biết những người bị thương được điều trị tại các bệnh viện gần khu vực vụ nổ và Trung tâm cấp cứu Erawan sẽ phụ trách cung cấp thông tin về người bị thương. Bộ kêu gọi người dân bình tĩnh. Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ nổ tối 17-8 cạnh đền thờ Ấn giáo ở Bangkok là do quả bom tự tạo nặng 3 kg đặt gần cổng vào. Thủ phạm sử dụng 5 kg chất nổ TNT. Thời điểm phát nổ lúc 19 giờ là giờ cao điểm vì lúc này trời mát, du khách bắt đầu đến tham quan. Sau 13 giờ ngày 18-8, một vật gây nổ đã được ném vào người đi đường gần trạm tàu điện trên không ở trung tâm Bangkok. Cảnh sát cho biết không ai bị thương. Hội đồng quốc gia vì an ninh và trật tự Thái Lan bác bỏ tin đồn chính quyền sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp ở Bangkok vì cho rằng chưa cần thiết. AFP dẫn nguồn từ cảnh sát hoàng gia Thái Lan cho biết đây là sự kiện chưa từng xảy ra tại Thái Lan. Tổng Thư lý LHQ Ban Ki-moon tuyên bố ông bị sốc vì vụ đánh bom ở Bangkok. Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ đã lên án vụ đánh bom này. Theo báo Bangkok Post, 23 nước đã phát cảnh báo cảnh giác khi du lịch đến Thái Lan. Trong ngày 18-8, chỉ số chứng khoán trên thị trường chứng khoán Thái Lan đã tụt giảm. Chỉ số SET giảm 2,6%, mức lớn nhất trong ngày kể từ tháng 1-2014. Ngành du lịch bị ảnh hưởng. Cổ phiếu của Tập đoàn Erawan Group (quản lý các trung tâm thương mại và khách sạn cao cấp ở Bangkok) giảm 11%, mức cao nhất từ tháng 6-2013. Cổ phiếu của Central Plaza Hotel giảm 13% và của hãng hàng không Thai Airways giảm hơn 6%. ____________________________________ 22 người chết, 123 người bị thương trong vụ đánh bom ở Bangkok tối 17-8, trong đó có 10 người nước ngoài. Trung Quốc xác nhận có ba công dân Trung Quốc đại lục và hai công dân Hong Kong thiệt mạng cùng một người mất tích. 24 công dân đại lục, Hong Kong và Đài Loan bị thương phải nhập viện. Anh xác nhận một nữ công dân Anh cư trú ở Hong Kong thiệt mạng. Ngoài ra còn có các nạn nhân Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia.