Ấn Độ nóng kỷ lục 51 độ C

Theo CNN, đã hai ngày liên tiếp TP này có nhiệt độ vượt quá 50 độ C. Các TP khác trong bang như Churu, cũng có nhiệt độ ở mức 50 độ C trong cùng ngày. Tại thủ đô New Delhi, nhiệt độ gần 47 độ C vào ngày 18-5.

Mức nhiệt này đã vượt qua mức nhiệt kỷ lục cũ 50,6 độ C vào năm 1956 ở thị trấn Alwar. Theo Sách kỷ lục Guinness thế giới, nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận là 56,7 độ C ở Death Valley, California vào ngày 10-7-1913.



Trẻ em cầm thùng nước đến giếng để lấy nước ở Shahapur, Ấn Độ ngày 13-5 (Ảnh: CNN)

Rajasthan là nơi có vùng sa mạc Thar, thường là nơi có nhiệt độ cao nhất ở Ấn Độ. Nhiệt độ có thể tăng cao do gió tây thổi đến từ các khu vực nóng.



Cơ quan Khí tượng học Ấn Độ (IMD) đã đưa ra cảnh báo cho Rajasthan cũng như các bang Madhya Pradesh và Gujarat. Những bang này dù nhiệt độ không vượt mức 50 độ nhưng vẫn cao hơn nhiều so với nhiệt độ trung bình.

Trong năm 2016, Ấn Độ đã nhiều lần ghi nhận mức nhiệt độ cao hơn bình thường. Nhiều khu vực đang trải qua đợt nóng khắc nghiệt. Chính quyền ước tính đến nay đã có hơn 370 người thiệt mạng.

Mùa hè năm 2015, cũng có hơn 2.500 người chết do nắng nóng. Cơ quan quản lý thiên tai Ấn Độ đã phối hợp với các bang đưa ra kế hoạch và tuyên truyền cho người dân biết mức độ nguy hiểm của đợt nắng nóng và đưa ra các biện pháp phòng ngừa.

Nhiệt độ cao dẫn đến hạn hán và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất nông nghiệp của nông dân.

Sau hai đợt gió mùa liên tiếp năm 2014 và năm 2015, mức nước ngầm đã giảm đi khiến nông dân Ấn Độ điêu đứng.

Bang miền tây Ấn Độ Maharashtra là một trong những vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Chính quyền bang đã tổ chức các chuyến “tàu nước” khẩn cấp để mang nước đến các làng.

Nhiệt độ cao và hạn hán đã đem lại nhiều khó khăn và gây ra các ca tử vong. Ngày 15-5, ở bang Haryana, 5 người đã thiệt mạng khi cố đào lại giếng nước đã bị bỏ hoang từ lâu.

Các nhà chức trách cho biết những người thiệt mạng do hít phải khí độc còn sót lại trong giếng.

Cục khí tượng Ấn Độ cho biết đợt nắng nóng sẽ tiếp tục trong tuần tới. Nhiều trường học trên cả nước phải giảm lịch học cho học sinh.

Gió mùa dự kiến sẽ đến vào tháng 6 mang đến lượng mưa cần thiết cho Ấn Độ. Đợt gió mùa này được dự báo sẽ mang lại lượng mưa nhiều hơn mức trung bình. Riêng đảo Sri Lanka và miền nam Ấn Độ trong tuần này đã có mưa do xảy ra áp thấp nhiệt đới ở vịnh Bengal.