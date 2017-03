Ba sai lầm trong vụ đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ

• Lo ngại sẽ xảy ra đàn áp ở Thổ Nhĩ Kỳ sau đảo chính, Ngoại trưởng Stéphane Dion của Canada đã kêu gọi người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu giải quyết vấn đề “hậu đảo chính” theo đúng các nguyên tắc cơ bản của dân chủ. Đã xảy ra cảnh người dân phản đối đảo chính ném đá vào các binh sĩ đầu hàng trên cầu Bosphorus ở Istanbul. Một phóng viên AFP nhìn thấy một binh sĩ bị ném đá đến chết và một binh sĩ khác bị đánh đập tàn nhẫn. • Cục Hàng không Liên bang Mỹ thông báo yêu cầu các hãng hàng không ngừng các chuyến bay giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Thông báo cho biết Cục đã cùng với Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh nội địa xem xét tình hình Thổ Nhĩ Kỳ và đưa ra lệnh cấm như trên. • Lầu Năm Góc yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ mở cửa lại căn cứ không quân Incirlik ngay khi có thể. Do các chiến dịch không kích chống IS xuất phát từ căn cứ Incirlik phải dừng lại, Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ sẽ tổ chức lại các chiến dịch. Theo hãng tin Anadolu, Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu thông báo nhiều sĩ quan trong căn cứ Incirlik tham gia đảo chính đã bị bắt, trong đó có tư lệnh căn cứ Ishak Dayioglu. Căn cứ đã bị đóng cửa. • Tổng thống Nga Putin đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để gửi lời chia buồn đến những người chống quân đảo chính phải hy sinh. Ông đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng khôi phục ổn định sau đảo chính và bảo đảm an toàn cho các công dân Nga. _______________________________ Tổng thống (Obama) và êkíp của ông nhấn mạnh vấn đề cần thiết sống còn là các bên (ở Thổ Nhĩ Kỳ) phải hành xử trong khuôn khổ luật pháp, tránh những hành động dẫn đến bạo lực mới và bất ổn. Thông báo của Nhà Trắng Du khách nước ngoài, trong đó có người Mỹ đã bị các tổ chức khủng bố quốc tế và tại Thổ Nhĩ Kỳ nhắm đến. Các công dân Mỹ nên xem lại kế hoạch du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ sau đảo chính ở đây. Bộ Ngoại giao Mỹ