Bà Trump mắc kẹt trong khách sạn do bạo loạn tại G20

Theo Independent, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được cho là mắc kẹt trong khách sạn ở Hamburg do những người biểu tình lên án G20 bao vây tòa nhà.

Bà Trump dự kiến tham gia một sự kiện dành cho các cặp vợ chồng nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, do chồng của Thủ tướng Đức Angela Merkel tổ chức. Tuy nhiên, một phát ngôn viên cho phái đoàn Mỹ nói với truyền thông Đức rằng họ không thể mở đường cho và Trump rời khỏi khách sạn.



Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: GETTY

Đệ nhất phu nhân Mỹ đã bày tỏ sự cảm thông tới những người bị thương trong cuộc biểu tình nổ ra trên khắp TP lớn thứ hai nước Đức, đồng thời kêu gọi mọi người hãy cẩn thận. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã có mặt tại hội nghị đúng giò sau khi lái xe với tốc độ cao dưới sự hộ tống dày đặc của cảnh sát.



Chồng của Thủ tướng Merkel, ông Joachim Sauer dự kiến gặp bà Trump nhân dịp tham quan Trung tâm điện toán khí hậu Đức với ái nữ nhà Trump – Ivanka Trump, cùng các cặp vợ chồng của các nhà lãnh đạo tham dự G20 khác ngày 7-7.

Các quan chức Đức cho biết ý tưởng về chuyến tham quan này do ông Sauer- một giáo sư vật lý và hóa học lý thuyết đưa ra. Trung tâm sử dụng các siêu máy tính để so sánh hiệu ứng biến đổi khí hậu ở các vùng khác trên toàn thế giới này nằm gần hội trường được đảm bảo an ninh cẩn mật, nơi bà Merkel, ông Trump và các nhà lãnh đạo khác đang nhóm họp.

Ít nhất 76 người đã bị thương trong các vụ đụng độ với cảnh sát ở Hamburg khi lực lượng cảnh sát sư dụng vòi rồng cố giải tán những người biểu tình mặc quần áo đen, che mặt. Họ biể tình vì lên án G20 không giải quyết được các vấn đề đe dọa hòa bình thế giới.