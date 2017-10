Báo Nga: 90% lãnh thổ Syria đã được giải phóng khỏi IS

Hãng tin Sputnik (Nga) ngày 5-10 dẫn thông tin từ Trung tâm chống khủng bố của cộng đồng các quốc gia độc lập (CISATC) cho biết khoảng 90% lãnh thổ Syria đã được giải phóng khỏi tay các nhóm khủng bố.

“Theo số liệu ước tính, 90% lãnh thổ Syria đã được giải phóng khỏi các nhóm khủng bố. Đây là một kết quả rất tích cực” – Andrey Novikov, người đứng đầu CISATC, nói.

Theo vị này, các chiến binh IS hiện chịu thiệt hại nặng nề ở Syria và đang cố tìm cách chuyển tới Pakistan. “Việc di chuyển của IS từ Syria tới Iraq và tới Pakistan đã được nhận thấy kể từ mùa thu năm 2016. Nói cách khác, một mặt sự can thiệp của các nước đã giúp giảm số chiến binh vũ trang của IS nhưng mặc khác, nó buộc IS thay đổi không chỉ chiến thuật mà còn vị trí diễn ra các hoạt động sắp tới” – Novikov nói.

Bức ảnh được công bố ngày 15-9-2017 cho thấy một binh sĩ Nga đang trên trực thăng quân sự bay qua thành phố Palmyra của Syria. Ảnh: AP

Theo người đứng đầu CISATC, phần lớn các chiến binh IS sẽ về quốc gia ban đầu họ xuất phát hoặc tới các quốc gia khác thông qua các con đường từng dùng để đi tới các vùng chiến. Trong đó, các con đường ở các quốc gia quanh khu vực Balkan đóng vai trò rất quan trọng.

Trước đó, thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 22-9 cho biết quân chính phủ Syria dưới sự hỗ trợ của Không quân Nga đã giành kiểm soát được 87,4% lãnh thổ. Được biết Nga chính thức tiến hành chiến dịch không kích tại Syria theo yêu cầu trợ giúp của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ ngày 30-9-2015.

Nga hiện tức tốc hỗ trợ chiến dịch tiến công của quân chính phủ Syria nhằm tiêu diệt các chiến binh IS đang cố thủ tại Deir ez-Zor, TP lớn nhất ở miền Đông Syria và là TP lớn thứ bảy của Syria.

Đầu tháng 9 vừa qua, quân chính phủ Syria dưới sự yểm trợ của các cuộc không kích Nga đã đánh IS ra khỏi khu vực phía Tây và Nam của TP. Đầu tuần này, các binh sĩ Syria đã băng qua con sông Euphrates, đánh bật các chiến binh IS khỏi nhiều vị trí cố thủ và hiện đẩy mạnh cuộc tấn công về hướng Đông.