Báo Trung Quốc ‘khuyên’ Ấn Độ không theo Mỹ

Trong một bài viết được Indian Express ngày 1-3 dẫn lại, Thời báo Hoàn Cầu nhận định Ấn Độ không thể đánh mất sự ủng hộ của Trung Quốc bằng cách tham gia tuần tra chung với Mỹ ở biển Đông bởi New Delhi cần sự giúp đỡ của Bắc Kinh để phát triển kinh tế cũng như sự thành công của khối BRICS.



Trong loạt bình luận thứ hai được đưa ra trong vòng một tuần về vấn đề tuần tra chung, một bài viết của Thời báo Hoàn Cầu nói rằng: "Chính quyền New Delhi theo đuổi chính sách ngoại giao thực dụng và cố gắng đạt được thế cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Một số người giải thích việc New Delhi từ chối tuần tra chung ở biển Đông là nhằm trả đũa Mỹ vì Washington bán vũ khí cho Pakistan hồi năm ngoái".

Thời báo Hoàn Cầu viện lý rằng hành động từ chối của New Delhi có thể đúng nhưng lý do cơ bản chính là New Delhi hiểu được tầm quan trọng của mối quan hệ Trung - Ấn đối với sự phát triển của đất nước.



Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc xây radar trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam gây căng thẳng thêm quan hệ Trung Quốc với các nước, trong đó có Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Ấn Độ không thể đánh mất sự ủng hộ của Trung Quốc bởi đó là một động lực cho sự phát triển kinh tế của New Delhi.

"Ngoài ra, New Delhi đã chính thức tiếp quản chức chủ tịch của BRICS ( khối các nền kinh tế mới nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) từ Moscow hồi tháng trước và sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ tám trong vài tháng tới.

Một bầu không khí thân thiện là cần thiết cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới" - bài viết trên Thời báo Hoàn Cầu nhận định.

Bài báo nói rằng việc tiến hành tuần tra chung trong một nỗ lực để liên minh với Mỹ trong bối cảnh hiện nay là không phù hợp. "Bằng cách từ chối lời đề nghị của Mỹ, Ấn Độ đang giữ lập trường và cho thấy thiện chí với Trung Quốc".

Trong một bài xã luận trước đó hôm 26-2, Thời báo Hoàn Cầu cho rằng: "Bất kỳ động thái nào của Ấn Độ để tham gia tuần tra với Mỹ ở các khu vực tranh chấp ở biển Đông sẽ đi ngược lại lợi ích quốc gia của mình và ngây chia rẽ giữa các nước châu Á, làm gia thang căng thẳng trong khu vực".

Các bình luận của tờ báo được đưa ra sau thông tin Ấn Độ và Mỹ sẽ tổ chức tuần tra hải quân chung ở biển Đông để bảo vệ tự do hàng hải. Tuy nhiên, Ấn Độ ngay sau đó đã bác bỏ thông tin và Mỹ cũng phủ nhận bất kỳ kế hoạch nào như vậy.