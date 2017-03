Bắt sống phiến quân IS giả gái để tẩu thoát khỏi Manbij

Theo hãng tin Spuntik, hôm 21-5, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã bắt giữ ba phần tử cực đoan đang cố gắng bỏ trốn khỏi thị trấn Manbij (Syria). Cả ba người này đều cải trang thành phụ nữ với khăn trùm kín mặt và váy đen phủ kín người để cố hòa vào dòng người nhằm rời khỏi Manbij.



Ba tên khủng bố IS giả gái bị SDF thẩm vấn. (Nguồn: Sputnik)

SDF đã quay lại cảnh bắt giữ ba tay súng trên khi đang bị thẩm vấn. Một trong những tên khủng bố bị bắt nói hắn là một tay súng bắn tỉa.



Cùng ngày 21-7, SDF đã đưa ra tối hậu thư thông báo IS có 48 giờ đồng hồ để buông súng, nộp thành và nói rằng “đây là cơ hội còn lại cuối cùng để những phiến quân IS rời khỏi thị trấn” trước khi lực lượng mở cuộc tấn công quy mô lớn. Tuy nhiên, IS đã không quan tâm tới “tối hậu thư” mà phần lớn các phần tử khủng bố ở lại thị trấn, nã đạn vào phe đối thủ, bắt bớ dân thường làm bia sống.

Các trận chiến diễn ra ở Manbij bắt đầu vào cuối tháng 5 khi SDF thông báo tấn công IS. Kể từ đó, thị trấn Manbij được dùng làm tuyến đường cho quân khủng bố vận chuyển dầu mỏ. Gần đây, lực lượng liên minh Ả Rập Syria đã bao vây thị trấn này.