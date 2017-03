Cả gan tấn công lính Israel, 4 phần tử IS ngậm đắng

Theo New York Times, đây là lần đầu tiên các chiến binh IS tấn công vào binh sĩ Israel. Trung tá Peter Lerner, phát ngôn viên của quân đội Israel, cho hay nhóm chiến binh IS lái chiếc xe có gắn súng máy trên mui xe đã tấn công một đơn vị trinh sát Israel ở cao nguyên Golan bên phía do Israel kiểm soát.



Lực lượng của Liên Hiệp Quốc quan sát ở cao nguyên Golan sau cuộc tấn công của bốn chiến binh IS nhằm vào binh sĩ Israel. Ảnh: GETTY IMAGES

Sau đó nhóm chiến binh IS tìm cách bắn súng cối và súng máy vào các binh sĩ Israel nhưng bất thành và bị phản đòn.



Các chiến binh này thuộc Shuhada al-Yarmouk, một nhánh của IS, bị tiêu diệt sau khi Israel huy động chiến đấu cơ không kích vào xe của nhóm khủng bố, theo Daily Mail.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay các binh sĩ nước này đã đẩy lùi thành công một cuộc tấn công vào cao nguyên Golan.

“Chúng tôi sẽ không để các phần tử IS hoặc các phần tử thù địch khác lợi dụng cuộc nội chiến ở Syria nhằm xây dựng lực lượng gần biên giới của chúng tôi” - ông Benjamin nói.

Hiện chưa rõ liệu vụ tấn công của quân khủng bố vào nhóm binh sĩ Israel là vụ tấn công tự phát hay là một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong chính sách của quân khủng bố.