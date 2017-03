Cả thế giới quan sát cuộc bầu cử Ukraine

Ngày 25-10, Ukraine đã tổ chức bầu cử chính quyền các cấp (ảnh) trong bối cảnh mệt mỏi vì chiến tranh và khủng hoảng kinh tế. Điểm đặc biệt là có hơn 1.500 quan sát viên quốc tế giám sát cuộc bầu cử.

Bầu cử đã được hoãn lại ở Mariupol (thành phố lớn cuối cùng ở miền Đông còn thuộc quyền kiểm soát của quân đội) với lý do khâu in phiếu bầu có sai phạm. Chính quyền Ukraine cũng không tổ chức bầu cử tại 122 địa phương ở vùng giới tuyến miền Đông vì lý do an ninh. Khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền Đông không tổ chức bầu cử.

AFP nhận định đây là cuộc bầu cử mang tính thử thách đối với Tổng thống Petro Poroshenko. Ông bị chỉ trích không làm đủ để ngăn chặn tham nhũng và bị trách cứ đã không chấm dứt chiến tranh ba tháng sau khi được bầu hồi tháng 5-2014 như lời hứa và đã nhượng bộ lực lượng ly khai thái quá.

Theo cuộc thăm dò gần nhất, 71% số người được hỏi không tán thành hành động của Tổng thống Poroshenko. Nguy cơ lớn nhất đối với liên minh cầm quyền (với Khối Petro Poroshenko) là Khối Đối lập (xuất thân từ Đảng Các khu vực của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych).