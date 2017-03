Cảnh sát Đức phá âm mưu khủng bố của IS

Cơ quan công tố Đức cho biết ba nghi can tên Hamza C. 27 tuổi, Mahood B. 25 tuổi và Abd Arahman A.K. 31 tuổi. Ba tên này bị bắt ở ba bang North Rhine-Westphalia, Brandenburg và Baden-Wurttemberg.

Báo Le Monde đưa tin cảnh sát Đức ra tay dựa vào lời khai của nghi can Saleh A. 25 tuổi cũng là công dân Syria bị bắt ở Pháp. Hồi tháng 2, Saleh A đến văn phòng cảnh sát ở quận 19 thủ đô Paris tự thú rằng hắn và Hamza C. phụ trách một nhóm 20 tên nằm vùng nhiều nơi ở châu Âu để chờ lệnh tấn công.





Theo kế hoạch, nhóm khủng bố ở Đức sẽ tấn công một khu vực có nhiều quán cà phê và vũ trường đông du khách. Hai tên đánh bom tự sát trên con đường chính gần trạm xe điện ngầm trong khi đồng bọn sẽ dùng súng và chất nổ tàn sát. Cơ quan công tố Đức khẳng định âm mưu khủng bố này không liên quan đến giải vô địch bóng đá châu Âu.

Báo New York Times đưa tin ít nhất hai nghi can đã đến Đức trong làn sóng di cư ồ ạt hồi năm ngoái. Hai tên này từng sống trong nhiều trại tị nạn và ít nhất một tên đã nộp đơn xin tị nạn. Saleh A., Hamza C. và Abd Arahman A.K. gia nhập IS ở Syria đầu năm 2014. Sau đó, Saleh A. và Hamza C. sang Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 5-2014 rồi từng tên qua Hy Lạp và Bắc Âu để tới Đức hồi tháng 3 và tháng 7-2015. Abd Arahman A.K. từng được huấn luyện về chất nổ ở Syria đã được IS cử đến Đức hồi tháng 10-2014. Đầu năm nay, chúng dụ dỗ được Mahood B tham gia.