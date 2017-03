Chỉ huy Hezbollah chết trong vụ nổ ở Syria

Hezbollah cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Hezbollah đưa quân sang Syria giúp quân đội Syria đánh quân nổi dậy. Mustafa Badreddine là một trong năm người của Hezbollah bị Tòa án đặc biệt về Lebanon của LHQ truy tố trong vụ ám sát ông Rafic Hariri, cựu thủ tướng Lebanon, vào tháng 2-2005 tại Beirut. Mỹ đã đưa Hezbollah vào danh sách tổ chức khủng bố.

Trong khi đó tại Iraq, VOA đưa tin từ thủ đô Baghdad, Trung tướng Mỹ Gary Volesky thông báo phiến quân IS đang ngày càng suy yếu và quân đội Iraq đang tạo bước tiến triển lớn để giành lại các vùng đã mất.

Trong những tuần qua, Mỹ thông báo quân đội Iraq cùng các lực lượng chống IS đã giành lại 40% các vùng đất bị IS chiếm đóng. Tướng Gary Volesky nhận định ông không quan tâm con số này có tăng lên 45% hay 50% mà vấn đề quan trọng là IS đang ở đâu.

Ông không đưa ra lộ trình quân đội Iraq sẽ tấn công TP Mosul (bị IS chiếm hai năm nay) nhưng ông cho biết quân đội Iraq đang trú đóng cách Mosul từ 35 đến 40 km về hướng nam. Ông nhấn mạnh đây là cuộc chiến của Iraq và quân đội Mỹ chỉ giữ vai trò hỗ trợ, khác với cuộc chiến Iraq nhằm lật đổ chính quyền Saddam Hussein.

Tướng Gary Volesky đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong ba vụ đánh bom tự sát ở Baghdad hôm 11-5 (94 người chết và 165 người bị thương).

Đêm 12-5 lại xảy ra một vụ đánh bom tự sát và tấn công bằng súng trong quán cà phê tại Balad cách thủ đô 80 m (13 người chết và 15 người bị thương). Trước đó cùng ngày, hai vụ đánh bom tự sát xảy ra tại chốt cảnh sát ở Baghdad làm năm cảnh sát thiệt mạng và 12 người bị thương. Các vụ tấn công đều do IS thực hiện.