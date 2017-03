Chiến binh nhí IS chơi trốn tìm trước khi hành quyết tù nhân

Chiến binh nhí IS ngắm bắn tù nhân sau khi tìm ra họ. Ảnh: Daily Mail

Theo Daily Mail, video được quay tại một khu vực xa xôi thuộc tỉnh Deir ezzor, Syria. Trong video, các chiến binh nhí lần lượt chạy lên đồi và gặp tên hướng dẫn ở lối vào di tích lịch sử al-Rahba. Chúng được trao cho mũ trùm đầu và súng ngắn trước khi tiến vào mê cung hành lang bên trong tàn tích, nơi chúng phải tìm kiếm các tù nhân đang ẩn nấp.

Khi tìm thấy các tù nhân, các chiến binh nhí, không quá tám tuổi, sau đó lần lượt hành quyết họ ở cự ly gần.



Sau khi hành quyết xong tù nhân, chiến binh này chạy trở lại chỗ người hướng dẫn trao mũ trùm đầu, súng cho người kế tiếp. Ảnh: Daily Mail

Việc hành quyết tù nhân được thực hiện thay phiên nhau. Sau khi “hoàn thành” nhiệm vụ, chiến binh đầu tiên chạy trở lại chỗ người hướng dẫn, đưa mũ trùm đầu và súng cho người kế tiếp. Những tù nhân này bị trói tay ra sau lưng, bị giam ở những vị trí khác nhau và không thể trốn chạy được.

Những người tù này được mô tả là “những đứa con trai của người Do Thái”, bị buộc tội làm gián điệp cho chính quyền Assad ở TP Deir ezzor, phía đông Syria, do IS kiểm soát.