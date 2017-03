Công bố băng ghi âm của Tổng thống Nixon

Đây là giai đoạn Mỹ hòa hoãn với Liên Xô, quân Mỹ rút khỏi Việt Nam và Ủy ban điều tra Thượng viện điều tra vụ Watergate (người của Tổng thống Nixon tổ chức đột nhập văn phòng của đảng Dân chủ). Trong các băng ghi âm mới công bố có sự kiện Tổng thống Nixon trò chuyện với Tổng Bí thư Leonid Brejnev tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử ngày 18-6-1973 trong Phòng Bầu dục. Trong cuộc trò chuyện vào tháng 5-1973 với đặc phái viên Mỹ ở Bắc Kinh David Bruce, Tổng thống Nixon đã nói: “Tôi đánh giá quan hệ Mỹ-Trung thực sự là yếu tố then chốt của hòa bình thế giới”; “Ông luôn nhớ người Nga là kẻ thù truyền kiếp”; “Người Trung Quốc phải biết họ là người bạn lớn ở đây”.

Từ tháng 2-1971, Tổng thống Nixon đã cho bố trí hệ thống ghi âm bí mật ghi lại các cuộc trò chuyện và điện đàm trong nhiều phòng ở Nhà Trắng và trại David với mục đích thiết lập tài liệu lịch sử. Ví dụ, trong Phòng Bầu dục có bảy máy ghi âm. Ngày 16-7-1973, hệ thống ghi âm được tiết lộ trong một cuộc điều trần ở Ủy ban điều tra Thượng viện. Hai ngày sau, chánh văn phòng Nhà Trắng chỉ thị tháo gỡ hết máy ghi âm. Hơn một năm sau, ngày 8-8-1974, Nixon từ chức. Hiện còn khoảng 700 giờ ghi âm chưa được giải mật, chủ yếu vì lý do an ninh quốc gia.

