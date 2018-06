Cựu Tổng Thư ký NATO bị Mỹ từ chối miễn thị thực vì sang Iran

Ông Javier Solana, cựu Tổng Thư ký NATO, cựu Cao ủy Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), từng tham gia đàm phán thỏa thuận hạt nhân Iran vừa bị Mỹ từ chối đề nghị miễn thị thực vì từng sang Iran.



Cụ thể, đơn xin miễn thị thực điện tử nộp trực tuyến - vốn cho phép công dân EU tự do qua lại Mỹ – của ông Solana bị Mỹ từ chối. Ông Solana là công dân Tây Ban Nha, cố đăng ký vào một hệ thống mà Bộ An ninh nội địa Mỹ sử dụng kiểm tra thông tin người xin miễn thị thực, theo New York Times. Tuy nhiên ông Solana không đáp ứng được hết các yêu cầu của Bộ An ninh nội địa Mỹ vì vướng chuyến đi Iran năm 2013 tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Hassan Rouhani với tư cách một nhà thương lượng thỏa thuận hạt nhân Iran.



Cựu Tổng Thư ký NATO Javier Solana vừa bị Mỹ từ chối miễn thị thực vì từng sang Iran. Ảnh: EPA



Cùng với Iraq, Syria, Sudan, Libya, Somalia, Yemen, Iran nằm trong danh sách các nước mà những người đến đó sau ngày 1-3-2011 sẽ bị Mỹ từ chối miễn thị thực vì các lý do liên quan an ninh và khủng bố. Quy định này có điều chỉnh với các nhà báo, đại diện các tổ chức quốc tế hay các nhóm nhân đạo.

“Quả là một quyết định rất đáng tiếc. Tôi đến Iran với tư cách là một đại diện của tất cả những người tham gia thương lượng” – ông Solana giải thích về chuyến đi Iran năm 2013 của mình với kênh truyền hình Antena 3 TV của Tây Ban Nha. Ý ông Solana muốn nói đến thỏa thuận hạt nhân mà các nước P5+1 đã ký với Iran năm 2015 mà Mỹ hồi tháng 5 đã tuyên bố sẽ rút khỏi.

“Điều tôi bất ngờ nhất là những người này lại bị đối xử như những người khác” – ông Solana thất vọng.

Dù thất vọng vì bị Mỹ từ chối miễn thị thực nhưng ông Solana vẫn cho rằng việc ông bị từ chối là “vì quan liêu nhiều hơn vì chính trị”, cho biết sẽ làm thủ tục xin Mỹ cấp visa. Lý do ông Solana sang Mỹ là vì có lịch phát biểu tại một sự kiện ở Viện Brookings.