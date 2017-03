Đài Loan giải cứu tài phiệt Hong Kong bị bắt cóc 38 ngày

Theo Sina, cảnh sát tìm thấy doanh nhân Wong Yuk-kwan, Chủ tịch Công ty Dầu khí Ngọc Phương Đông của Hong Kong, bị trói chân tay và giam trong căn nhà tạm bợ tại một ngôi làng phía tây Đài Loan. Cảnh sát cho biết ông bị bắt cóc hôm 20-9.



Ông Wong Yuk-kwan, Chủ tịch Công ty Dầu khí Ngọc Phương Đông của Hong Kong. Ảnh: SINA

Đoạn băng truyền hình về vụ giải cứu này cho thấy nhà tài phiệt 67 tuổi trong dáng vẻ tiều tụy và sợ hãi, đang ngồi dưới sàn nhà của một phòng trống trong khi chân đang bị còng. Gương mặt ông đầy vết bầm tím. 15 nghi phạm liên quan tới vụ bắt cóc đã bị bắt giữ, bao gồm kẻ chủ mưu.

Trước đó, các nghi phạm đã gửi một thư điện tử tới văn phòng ông Wong ở Hong Kong, những kẻ bắt cóc đã yêu cầu tiền chuộc là 9 triệu USD trả bằng tiền ảo bitcoin.

Tuy nhiên, một quan chức thuộc Cục Cảnh sát TP Tân Đài Bắc cho biết phía ông Wong không chịu đáp ứng yêu cầu tiền chuộc của kẻ bắt cóc. Hiện cảnh sát Đài Loan đang phối hợp với cảnh sát Hong Kong điều tra vụ việc.



Ông Wong được điều trị sau khi được giải cứu thành công khỏi bọn bắt cóc. Ảnh: SINA

Phía Công ty Dầu khí Ngọc Phương Đông trong một tuyên bố cho hay ông Wong đã liên lạc với công ty hôm 28-10.

“Ông Wong xác nhận ông bị bắt cóc từ ngày 20-9 ở Đài Loan và được cảnh sát Đài Loan giải cứu thành công vào đêm 27-10” - tuyên bố viết.

Wong được cho là tới Đài Loan để chữa bệnh. Hồi năm 2013, ông cùng ba quan chức khác thuộc Công ty Dầu khí Ngọc Phương Đông bị truy tố vì tội lừa đảo và rửa tiền. Hai bị cáo đã bị xử lần lượt năm năm và bảy năm tù, trong khi ông Wong được bảo lãnh tại ngoại từ đó tới nay.

Ở Hong Kong là nơi nổi tiếng với các vụ bắt cóc những doanh nhân giàu có. Hồi tháng 4, nữ thừa kế của một tập đoàn dệt may Hong Kong cũng bị bắt cóc và được trả tự do sau ba ngày. Gia đình cô chấp nhận trả 3,6 triệu USD tiền chuộc cho những kẻ bắt cóc. Cảnh sát Hong Kong sau đó bắt giữ chín nghi can.