Hành trình của kẻ tấn công bằng mã tấu

- Báo Le Figaro đưa tin theo đạo luật của Pháp có hiệu lực ngày 6-9-2013, mã tấu được xếp vào loại vũ khí hạng D như súng săn, dao và ma trắc. Luật cho phép tự do mua bán và sở hữu các loại vũ khí này. Quá trình mua bán không đòi hỏi thủ tục nào đặc biệt. Dù vậy, luật cấm mang theo và vận chuyển các loại vũ khí này nếu không có lý do chính đáng. Trong quá trình vận chuyển, luật quy định cấm sử dụng mã tấu trực tiếp, nghĩa là phải bọc mã tấu trong túi hay bao bì. Người vận chuyển không có lý do chính đáng có thể bị phạt đến 15.000 euro và bị phạt tù đến một năm. - Các binh sĩ Pháp sử dụng vũ khí bắn hạ kẻ tấn công được xem là hành vi phòng vệ chính đáng. Điều 122-5 Bộ luật Hình sự Pháp quy định hành vi phòng vệ chính đáng phải được thực hiện trên các nguyên tắc cần thiết, cân xứng và đồng thời. Luật được áp dụng cho mọi công dân chứ không riêng gì cảnh sát hay binh sĩ. Đạo luật ngày 3-6-2016 (tăng cường đấu tranh chống tội phạm có tổ chức và khủng bố) cũng cho phép cảnh sát và binh sĩ sử dụng vũ khí để vô hiệu hóa cá nhân có vũ khí phạm tội hay âm mưu phạm tội, từ đó có thể chuẩn bị gây hại cho người khác.