IS công bố video dùng xe tăng cán chết tù nhân

Theo Mirror, nạn nhân tên Fadi Amr al-Zaydan, 19 tuổi, ở làng Sian, phía bắc tỉnh Latakia. Anh bị bắt khi đang chiến đấu cho lực lượng ủng hộ chính phủ ở Syria.

Theo Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria, đây là vụ hành quyết bằng xe tăng đầu tiên trên thế giới.



Giây phút cuối đời của nạn nhân Fadi Amr al-Zaydan. (Nguồn: Clarion Project)

Fadi xuất hiện trong đoạn video với đầu bị cạo một phần trước khi bị buộc nhìn vào camera, trong khi một tên khủng bố bịt mặt cất tiếng chửi rủa.

Theo Mirror, vụ hành quyết này là nhằm trả đũa một cuộc đột kích lực lượng phối hợp của Mỹ và người Kurd ở Hawija, Iraq hồi tuần trước và giải cứu thành công 69 tù nhân của IS. Trong cuộc đột kích này, sáu quân khủng bố IS bị bắt giữ cùng hơn 20 người khác bị tiêu diệt, theo Hội đồng an ninh khu vực Kurdistan.

Quân khủng bố IS trước đó cũng đã thực hiện nhiều cuộc hành quyết man rợ khác như dìm chết tù nhân trong một cái cũi, chặt đầu, thiêu sống hay dùng dây thừng kéo lê tù nhân sau xe tải.