IS đánh bom liên hoàn, thương vong ít nhất 50 người

Chiếc xe hơi tan tành sau vụ đánh bom ở thủ đô Sanaa Yemen hôm 17-6 (Nguồn: Reuters)

4 vụ nổ liên tiếp làm rung chuyển thủ đô Sanaa giữa lúc lực lượng do Saudi dẫn đầu tiếp tục tiến hành thêm nhiều vụ không kích nhắm vào các căn cứ của quân đội Houthi ở Yemen.

Một quan chức an ninh cho hay ít nhất 50 người thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công liên hoàn này ở nhà thờ hồi giáo Hashush, Kibsi, al-Qubah al-Khadra và trụ sở chính trị của phong trào Ansarullah cảu người Houthi, những người thuộc giáo phái Zaydi của Shi’ite.

‘Tiếng nổ rất to tôi cứ nghĩ đó là do một vụ không khích gây ra” – một nhân chứng tên Ali 70 tuổi cho hay. Sau sự việc, tổ chức Hồi giáo IS phái Sunni đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công này trong một tuyên bố đăng trực tuyến.