IS tung video kêu gọi tấn công công dân Canada

Trong video này, một chiến binh Hồi giáo tự xưng là Abu Anwar al-Canadi, tên thật là John Maguire, đã lên tiếng gay gắt phản đối sự tham gia của Canada trong các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu chống lại IS. Giới tình báo xác định, người đàn ông này từng theo học tại Đại học Ottawa trước khi "bỗng dưng mất tích" vào khoảng hai năm trước.

Người đàn ông Canada trong video tuyên truyền vừa được IS phát hành

Trong đoạn video, Maguire cho biết anh đã chuyển sang đạo Hồi. Maguire nói những người theo Hồi giáo sinh sống tại Canada có hai lựa chọn: hoặc là lên đường và gia nhập vào các nước Hồi giáo, hoặc tấn công khủng bố ngay tại Canada.

Ngay sau khi video này được phát tán, ngày 7-12, Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada ông Steven Blaney đã tái khẳng định cam kết của Canada với liên minh chống khủng bố IS.

Trước đây IS cũng đã phát hành các video tuyên truyền kêu gọi chống lại người Canada và các đồng minh khác của Mỹ. Các quan chức an ninh cho biết rằng có hơn 140 người Canada đã rời đất nước để chiến đấu cho IS.