IS xác nhận 'bộ trưởng chiến tranh' đã bị Mỹ tiêu diệt

Abu Omar al-Shishani còn được biết với tên gọi Omar the Chechen. Hãng tin Amaq đưa tin thủ lĩnh của IS "đã chết trong khi chiến đấu" ở gần TP Shirqat, Iraq, cách TP Mosul nơi IS chiếm đóng 100 km.



Quân đội Iraq trước đó đã bao vây huyện Shirqat và tổ chức các cuộc tấn công lên hướng bắc, tiến sâu vào vùng lãnh thổ của IS.

Theo kênh truyền hình CNN, Lầu Năm Góc vẫn đang xác minh xem al-Shishani có thật sự đã chết trong cuộc không kích do Mỹ tiến hành vào đầu tháng 7 hay không. Trước đó, Washington từng tuyên bố đã tiêu diệt al-Shishani ở Syria vào tháng 3 nhưng đã rút lại tuyên bố sau khi IS khẳng định thủ lĩnh này tuy bị thương nặng nhưng vẫn còn sống.



“Bộ trường chiến tranh” Abu Omar al-Shishani. Ảnh: REUTERS



Omar al-Shishani, 30 tuổi, được xem như là "Bộ trưởng chiến tranh" của IS. Omar nổi tiếng với bộ râu màu đỏ đặc trưng. Hắn được sinh ra trong gia đình mang hai dòng máu Gruzia và Chechnya, là một phần tử khủng bố nguy hiểm đối với nước Nga. Giá trị tiền thưởng cho việc tiêu diệt phần tử khủng bố này lên đến 5 triệu USD. Trước đây, al-Shishani phục vụ trong quân đội Gruzia và tự nguyện tham gia IS vào ba năm trước.

Các nguồn tình báo của Mỹ đã nhiều lần gọi Shishani là chỉ huy quân sự của IS. Thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi cũng tham khảo ý kiến của '"bộ trưởng chiến tranh" Shishani về các hoạt động quân sự quan trọng của IS.

Nhóm nghiên cứu IHS gần đây đã công bố một báo cáo cho biết trong năm nay IS đã mất 12% lãnh thổ. Trong khi đó, Lầu Năm Góc lại tuyên bố IS mất đến 20% lãnh thổ ở Syria và 45% ở Iraq.